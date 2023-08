Juventude vence Mirassol fora de casa e entra no G-4 da Série B

Na noite desta terça-feira (22), Mirassol e Juventude mediram forças no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gaúchos venceram pelo placar mínimo, o gol solitário da noite foi marcado por Nenê.

Com o triunfo conquistado, o Juventude entra momentaneamente no G4 da "Segundona" com 43 pontos e chega a seis embates de invencibilidade jogando como visitante na Série B. Por sua vez, o Mirassol é o 9° colocado com 36 pontos conquistados. O Leão não vence há cinco rodadas.

Primeiro Tempo

Na primeira etapa, poucas chances claras de gol foram criadas, mas tanto o Mirassol quanto o Juventude realizaram ações ofensivas. Pelo lado dos donos da casa a melhor chance foi em uma falta aos 25 minutos, após a cobrança ter sido desviada na barreira adversária, a bola sobrou no pé de Zé Roberto que ficou cara a cara com o gol, porém, o camisa nove isolou.

Pelo lado dos visitantes, aos 29 minutos, Alex Muralha por pouco não entregou um gol de graça. O goleiro do Leão dominou a bola em sua área, foi pressionado por Erick Samuel, que acreditou na jogada e fez com que o arqueiro se atrapalhasse. Após os dois disputarem pela bola, a sobra ficou com a zaga do Mirassol, que afastou o perigo. O juiz apitou o fim do primeiro tempo e a partida foi para o intervalo com o mesmo placar que iniciou, 0 a 0.

Segundo tempo

Logo aos dois minutos da etapa final, o Juventude balançou as redes. Após um erro por parte do Mirassol na saída de bola, os gaúchos roubaram a posse para si. Nenê recebeu na intermediária, carregou em direção ao alvo e de chapada fez a alegria da Papada, 1 a 0.

Após o Alviverde ter aberto o placar, a equipe administrou o jogo, controlou as ações e apenas aguardou pelo apito final para confirmar mais uma vitória longe do Alfredo Jaconi.

Mas, ao apagar das luzes, o Mirassol teve um pênalti a seu favor. Aos 44 minutos, Dani Bolt derrubou Rodrigo Sam na área, o árbitro apontou a marca da cal e marcou a penalidade para o Leão.

Gabriel foi para a cobrança, chutou de perna direita e acertou a trave. Com isso, o Juventude confirmou a vitória e levou os três pontos para o Rio Grande do Sul.

Próximos compromissos

O Mirassol volta a campo somente na sexta (01), às 19h15 (horário de Brasília). O duelo em questão será contra o Vitória, fora de casa. O Juventude recebe a Chapecoense em casa na próxima quinta-feira (31) às 21h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.