Em duelo de maiores semifinalistas, Grêmio e Flamengo medem forças no jogo de ida

Na noite desta quarta-feira (25) às 21h30, um dos jogos mais aguardados do mês de Julho acontecerá em Porto Alegre. O Grêmio, em sua arena, receberá o Flamengo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2023.

Na história do confronto, os times se encontraram na competição por 8 vezes, tendo 16 partidas, com sete vitórias para o Rubro Negro, seis empates, e três vitórias para o Imortal.

Momento das equipes

Em paralelo à Copa do Brasil, no Brasileirão, ambos o times buscam perseguir o líder disparado, Botafogo, e se revezam na segunda posição rodada após rodada.

O Grêmio chega a partida após vencer, em casa, o Atlético MG por 1 a 0 no último sábado (22). Com o triunfo, o time comandado por Renato Gaúcho ultrapassou o Flamengo na tabela e reassumiu a vice-liderança tendo um jogo a menos que o rival carioca. Além disso, há 8 partidas o Imortal não é vazado. A marca positiva foi construída a partir da vitória, fora de casa, por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em 31 de maio.

Nos últimos 4 jogos, o Flamengo venceu apenas 1 vez. No Brasileirão, são 3 empates consecutivos, o que fez a equipe perder a segunda posição da tabela e parar no terceiro lugar, após empatar em 1 a 1 com o América MG no Maracanã, no último sábado (22).

O Rubro-Negro tem levado vantagem em confrontos mata-mata contra o Grêmio. Nos últimos 5 anos, foram 3 encontros (2 em Copa do Brasil e 1 em Libertadores) e todos com classificação Rubro-Negra. No retrospecto geral, são 103 partidas, com 35 vitórias para o time treinado por Renato Portaluppi, 34 empates, e a equipe de Jorge Sampaoli venceu 34 vezes.

Segue a grande dúvida em torno de Luis Suarez

Nem a direção, tampouco Renato Portaluppi, técnico da equipe, conseguiram cravar o destino de Luis Suárez, que de acordo com as notícias recentes, está insatisfeito no clube, mas deve cumprir seu contrato até o final do ano mesmo com o assédio constante do Inter Miami, time de Lionel Messi.

Deixando assuntos extracampo de lado, Renato faz grande mistério para não dar pistas da escalação ao rival, mas se não houver nenhuma baixa de última hora, é possível prever a equipe da seguinte forma:

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique).

David Luiz sente dores no joelho e é desfalque certo

O experiente zagueiro nem viajou a Porto Alegre e Fabricio Bruno deve substituí-lo na dupla de zaga com Léo Pereira. Outro desfalque, este que fará ainda mais falta ao Rubro-Negro, é Gerson. O volante está suspenso pela expulsão na fase anterior, e Victor Hugo deve entrar em seu lugar. Por fim, a notícia que anima a torcida flamenguista é Bruno Henrique, que está recuperado de lesão e deve começar entre os 11.

Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Allan, Victor Hugo (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Onde assistir e arbitragem

​​​​​​​A partida será transmitida na TV aberta pela TV Globo, já pela TV fechada, Sportv e Premiere farão a transmissão. O jogo também será transmitido via streaming na Amazon Prime Video.

Arbitragem: ​​​​​​​Raphael Claus - SP (FIFA)

Assistente 1: Bruno Boschilia - PR (FIFA)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo - MG (FIFA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junior Benevenuto de Oliveira - MG (VAR-FIFA)