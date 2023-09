Arthur Elias fala sobre emoção em despedida na Neo Química Arena

O Corinthians bateu a Ferroviária por 2 a 1 e se sagrou pentacampeão do Brasileirão e após o confronto Arthur Elias concedeu entrevista coletiva.

Sobre a emoção do último jogo na Neo Química Arena antes de assumir a Seleção, Arthur relatou que irá levar cada uma das pessoas que trabalhou no Corinthians dentro de seu coração.

"Falei para as jogadoras, no vestiário, que seria meu último jogo e também o da Grazi. Era a última oportunidade no Campeonato Brasileiro, uma final na Arena. Quando a gente marca uma trajetória, uma história de um clube como o Corinthians, e também marca as pessoas em volta, isso nunca acaba. Foi o último, mas não foi o fim. Falei isso e senti isso delas também. Vou sempre levar comigo cada pessoa que está ao meu redor. É uma despedida linda, que me emocionou."

"A sensação é de orgulho, gratidão por poder fazer parte e de certa forma liderar esta equipe histórica que a gente tem. Talvez se fale pouco sobre o que significa esta trajetória (do Corinthians). Tenho muito orgulho e gratidão por tudo o que a gente construiu aqui, a relação com a diretoria do clube, as jogadoras, os torcedores. Para mim isso é o que fica", complementou o treinador que fica no clube até o final da Libertadores em outubro.

Arthur Elias foi homenageado com mosaico dizendo "Obrigado Arthur" antes do confronto e falou sobre a emoção que sentiu com essa bonita homenagem da torcida corintiana.

"Nunca imaginaria. Isso é o tipo de coisa que a gente não fica pensando. Eu penso grande e me dedico muito, mas não fico sonhando com coisas que são muito difíceis de acontecer. Sou muito grato por tudo, e foi um dia especial. Talvez nunca mais aconteça na minha carreira de treinador, não sei. Foi muito especial guardar tudo isso na memória."