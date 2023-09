Gabriel Pec celebra vitória do Vasco e dedica gols ao jovem torcedor Gui: "Estava devendo esse gol a ele"

Grande destaque da emocionante vitória do Vasco da Gama sobre o Fluminense neste sábado (16), o atacante Gabriel Pec não apenas comemorou o resultado, mas também fez questão de compartilhar sua alegria e gratidão após a partida. O jogador, que começou no banco de reservas, falou sobre a adaptação da equipe à forma de jogar do técnico Ramón Díaz e sua atuação brilhante que incluiu dois gols determinantes para o resultado positivo.

"Sabia que, independente de quanto tempo eu ficasse em campo, tinha que dar o meu melhor. Eu levo isso para mim, e hoje eu tinha que dar o meu melhor. Fico feliz de ter feito dois gols", disse Pec após o jogo.

O atacante não escondeu sua satisfação com a adaptação do time ao trabalho do técnico Ramón Díaz, enfatizando a importância do entrosamento e do entendimento tático para o sucesso da equipe. O Vasco tem demonstrado progresso sob o comando do treinador argentino, e Gabriel Pec é uma das peças fundamentais desse processo.

Pec também comentou sobre o período em que não marcou gols pelo Vasco, destacando que essa vitória e seus dois gols foram particularmente especiais para ele, já que não balançava as redes há quase dois meses. A atuação excepcional do camisa 11 deixou os torcedores vascaínos e a comissão técnica confiantes em seu potencial.

Gabriel Pec gols ao amigo Gui

Gabriel Pec expressou sua empolgação com esse momento significativo e fez questão de dedicar seus gols ao jovem torcedor chamado Gui.

"É uma felicidade grande voltar a jogar em casa em São Januário, a gente ganha mais um jogador em campo. Muito feliz pelo Gui, meu grande amigo, estava devendo esse gol a ele e fico feliz por poder dedicar o gol a ele", finalizou o camisa 11, mostrando o carinho e a conexão especial que tem com seu amigo Gui.

O próximo desafio do Vasco será na quinta-feira (21), quando enfrentará o Goiás. Este jogo será especial, pois marcará o retorno do clube ao estádio São Januário com a presença da torcida.