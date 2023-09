Vasco e Fluminense jogam "Clássico dos Gigantes" no Nilton Santos

Vasco e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (16) às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos, e precisa muito da vitória no clássico para se manter vivo na briga contra a degola. Nos últimos cinco jogos, a equipe conseguiu duas vitórias, dois empates e uma derrota, mostrando uma significativa melhora no desempenho que animou e deu esperanças aos torcedores.

Com isso, a torcida vascaína aproveitou o mando de campo, alinhado a reação de sua equipe e a esperança de ver o craque francês Payet jogar e esgotou os ingressos disponíveis para o “Clássico dos Gigantes”.

O bom dia de hoje vai para:



Fãs do Dinamite

Desenhistas vascaínos

Galera da comunidade do orkut

Rapaziada da logística e material

Os que não desligaram a TV na virada do século

Quem ama o Vasco acima de tudo

E os que garantiram o ingresso para sábado 🤗#SejaUmGigante pic.twitter.com/Y5QWXp9BYN — Sócio Gigante (@sociogigante) September 14, 2023

No lado tricolor, a boa fase é predominante. A equipe das laranjeiras alcançou no mês passado as semis da Copa Libertadores, além da quinta colocação no Brasileirão, podendo chegar ao G-4 e ultrapassar o rival Flamengo, em caso de vitória no clássico.

Nos últimos cinco jogos, em todas as competições, o Flu venceu quatro e empatou somente uma, mantendo invencibilidade.

Histórico

No primeiro turno, tudo igual no Maracanã. A partida terminou em 1 a 1, com gols de Pedro Raúl, para o Vasco, e Lima, para o Fluminense, além de grande atuação do goleiro cruzmaltino Léo Jardim.

No retrospecto recente, a maré é tricolor. A última vitória do Vasco aconteceu em 20 de julho de 2019, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Fernando Diniz também era o técnico tricolor, mas o triunfo foi vascaíno, por 2 a 1. De lá para cá, são oito jogos sem perder para o rival, quatro vitórias tricolores e quatro empates.

O histórico no Nilton Santos, apesar de mais equilibrado também pesa para o lado tricolor. Ao todo, 15 jogos foram disputados entre as equipes no estádio, com seis vitórias para o Flu, quatro empates, e cinco vitórias do Vasco.

Prováveis escalações

Vasco

Sem poder contar com o capitão Gary Medel e o volante Jair, suspensos, o técnico Ramon Diaz deve mandar o seguinte time a campo:

Léo Jardim; Robson, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Serginho (Payet); Pec e Vegetti.

Fluminense

O único desfalque da equipe de Fernando Diniz para a partida além do lateral Samuel Xavier é: ele mesmo. O também treinador interino da seleção Brasileira está suspenso e não estará à beira do campo para o clássico.

Logo, um provável Fluminense conta com:

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Alexsander, Arias e Keno; Cano e John Kennedy.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Neuza Ines Back (FIFA)

VAR: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)