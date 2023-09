Torcida do Flamengo vaia jogadores após derrota para São Paulo

Neste domingo (17), em partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio do Maracanã.

Normalmente ao final dos jogos, a imprensa entrevista um jogador de cada equipe para conceder sua visão do duelo de dentro do campo, mas assim que o árbitro apitou e encerrou o primeiro confronto desta decisão de copa, nenhum jogador do clube carioca se dispôs a falar um pouco com os jornalistas. Apenas o capitão Rafinha do São Paulo foi entrevistado.

Relação dos jogadores com a torcida

O atacante Gabriel Barbosa que vem de uma má fase, foi muito cobrado pelos torcedores cariocas presentes no Maracanã, o camisa 10 teve que ser substituído durante o segundo tempo por problemas em sua coxa e foi duramente cobrado pela torcida do Mengão.

Nos últimos minutos, com time rubro-negro sem conseguir ter uma boa produtividade em campo, o todos os flamenguistas vaiaram todos os atletas e comissão técnica e cantaram o que nenhum jogador gosta de ouvir:

"Vergonha, vergonha, time sem vergonha!"

Comissão técnica do Flamengo

A comissão técnica da equipe não é bem avaliada pelos torcedores, tendo péssimas atuações nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, vindo de uma derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR e com o treinador argentino sendo muito criticado nas últimas semanas por conta do seu trabalho de pouca qualidade até agora.

Jorge Sampaoli abandonou o gramado nos acréscimos do primeiro tempo e foi para o vestiário antes do apito final, deixando o clima pior do que já vem sendo dentro e fora das quatro linhas.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Goiás, fora de casa, pelo brasileirão, às 19h. Pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, as duas equipes voltam a se encontrar no domingo (24), no Morumbi, definindo quem levará a taça para casa.