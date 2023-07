Cruzeiro recebe Goiás tentando se afirmar na parte de cima da tabela

Cruzeiro e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Independência, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time mineiro vem de quatro jogos sem perder, os goianos estão há quatro partidas sem nenhuma vitória.

Para encostar lá em cima

O Cruzeiro vem em uma sequência invicta de quatro jogos no Campeonato Brasileiro. A Raposa conquistou vitórias contra Vasco e São Paulo, além de empates com Internacional e Coritiba nas últimas rodadas.



Sob o comando do técnico Pepa, a equipe busca melhorar seu desempenho como mandante, já que obteve apenas 10 pontos em 24 disputados em casa. Os mineiros ainda não irão jogar no Mineirão devido às condições do gramado. Por isso, a partida será na Arena Independência



Para o jogo de hoje, o Cruzeiro contará com o retorno do lateral William e do zagueiro Lucas Oliveira, este último reassumindo a posição de titular na defesa. No meio de campo, há chances de vermos a nova contratação, Lucas Silva, em ação.



No ataque, a expectativa era para a estreia do atacante Arthur Gomes. O jogador teve seu registro feito na semana passada, mas não foi relacionado, pois ainda está aprimorando sua condição física. Com isso, Gilberto deve ganhar uma nova oportunidade.



Provável escaração: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Lucas Silva), Matheus Jussa e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Se vencer, sai do Z-4

O Goiás atravessa um período difícil, sem conseguir vencer há quatro partidas, a equipe está na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. O time esmeraldino empatou sem gols contra o Atlético-MG na última rodada e agora busca encerrar esse jejum.



Caso vença a partida desta tarde, os goianos sairão da zona da degola. Isso porque, na noite de sábado (22), o Bahia empatou sem gols com o Corinthians. Com esse resultado, em caso de vitória, a equipe irá ultrapassar o tricolor baiano.



Porém, o retrospecto recente não joga a favor. Até o momento, na Série A, o Verdão não conseguiu vencer sob o comando do técnico português Armando Evangelista à beira do gramado.

Para o confronto contra o Cruzeito o treinador terá o desfalque de Bruno Melo que está suspenso e será substituído por Sidimar. Em compensação, Guilherme volta ao time após cumprir suspensão. No meio-campo, Luís Oyama e Morelli disputam uma vaga na equipe. Além disso, o treinador terá à disposição o volante recém contratado, Higor Meritão.



Escalação provável: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Luís Oyama (Morelli) e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius.

Ficha Técnica

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte, Brasil

Transmissão: Globo e Premiere 2. Mas você poderá acompanhar tudo da partida no tempo real da VAVEL Brasil

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)