Cruzeiro conta com Rafael Cabral e fica no empate contra Coritiba

Após um primeiro tempo equilibrado, a chave virou depois do intervalo, principalmente para o Coritiba, que teve mais oportunidade, contudo, não conseguiu passar por Rafael Cabral, que foi um dos responsáveis pelo placar não sair adverso para o Cruzeiro. Assim, o jogo não saiu do 0 a 0 na Arena Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Equilíbrio predomina

Como era de se esperar, o Cabuloso controlava mais o jogo, trocava passes e sempre buscava Bruno Rodrigues no ataque. A defesa do Coxa se sobressaia e vencia os duelos com os mandantes. Com o passar do tempo, o time de Thiago Kosloski passou a atuar com as linhas mais baixas, deixando tudo equilibrado. Aos 21, Jamerson encontrou espaço e resolveu arriscar de longe. Rafael Cabral caiu no cantinho para espalmar.

A Raposa foi reagindo na reta final do primeiro tempo. Em cada chegada ao ataque, arrancava aquele suspiro da torcida presente no Independência. Machado cobrou escanteio fechado. Robert cabeceou com perigo à esquerda do gol. Depois foi a vez de Wesley. O camisa 11 arrancou em velocidade e se livrou da marcação. Ele demorou para reagir e acabou chutando na saída de Gabriel. Robert até se esforçou para chegar, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Cortiba também deixou sua cota de desperdício nessa etapa. Natanael cruzou rasteiro. Kaio César, sem nenhuma marcação e na cara do gol, mandou para fora.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Rafael Cabral decisivo

O Coxa voltou diferente depois do intervalo, alugando mais o campo de ataque e pressionando os adversários. Pinho até chegou a ameaçar ao receber em velocidade, e chuta ao ficar cara a cara com Rafael Cabral, que fez a defesa. Porém, o assistente já marcava impedimento. O goleiro estrelado precisou aparecer novamente. Moreno foi aberto na esquerda, levou para o meio e chutou firme. O camisa 1 fez boa defesa.

Aos 24, Robson realizou boa jogada individual e bateu rasteiro. Cabral interveio em dois tempos. Apesar das reclamações do capitão, os comandados de Pepa tinham grandes dificuldades para sair do meio-campo. Os donos da casa só chegaram apenas aos 38, quando Wallisson bateu colocado da entrada da área. Gabriel, finalmente, trabalhou e segurou firme. Logo em seguida, Edu rolou para trás e Diogo Batista chutou buscando o canto. Rafael Cabral foi lá buscar.

A bola até chegou a morrer dentro das redes. Nos acréscimos, Moreno cometeu a falta em Machado, tirou do goleiro e completou. A arbitragem já paralisava por conta da origem da jogada. Em um dos seus raros momentos, em bola frontal, Stênio fez boa jogada e deixou na medida para Vital, que finalizou por cima do gol.

Como fica?

O Cruzeiro segue na nona colocação, somando 22 pontos. Por sua vez, o Coritiba é o 18º, dentro da zona de rebaixamento, com 11.

Próximos jogos

No próximo domingo (23), o Cabuloso recebe o Goiás na Arena Independência, às 16h (de Brasília), e no dia seguinte, o Coxa encara o Fluminense, no Couto Pereira, às 19h (de Brasília).