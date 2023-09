Bruno Lage pede confiança da torcida após derrota para Corinthians: "Acreditem como nós"

Em partida válida pelo Brasileirão, o Botafogo foi derrotado pelo Corinthians, nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena. O líder do campeonato vê seus concorrentes diminuindo a vantagem de pontos. Bruno Lage concedeu a coletiva de imprensa e falou sobre o momento atual da equipe, queda de rendimento e sequência de quatro derrotas seguidas na temporada.

Treinador exalta espírito de luta dos jogadores

Após a derrota, o comandante do Glorioso comentou sobre o espírito de luta de seus jogadores, ainda mais por estar com um jogador a menos desde o início da primeira etapa.

“É um resultado inglório, principalmente pela atitude demonstrada e pela performance dos jogadores, a partir do momento em que ficamos com 10. É isso que pode representar à torcida do Botafogo, que a equipe não desiste. Estamos na luta, contra tudo, como essa situação em que perdemos o capitão por um cartão vermelho logo no primeiro tempo, e contra todos, porque temos que jogar contra todos. O grupo está unido. Mesmo com 10, a equipe soube defender, soube consolidar oportunidades mais do que suficientes para conseguir outro resultado. O que controlamos é o trabalho para vencer o próximo jogo”.

Bruno Lage se exalta na coletiva e pede: “Acreditem como nós!”

Bastante exaltado, o treinador chegou a falar palavrões no meio da coletiva, dizendo que abomina o clima pessimista que vem de fora.

“Puxa para cima agora, é o que eles precisam! Porque foram eles que puxaram todos para cima. O torcedor do Botafogo é apaixonado, na primeira rodada eram 10 mil, hoje estão 50, 60 mil, foram eles que puxaram eles para cima. Agora eles precisam desse carinho. E não que “olha, vamos entregar o ouro, vamos perder…” Não, caralho! Perdão… Acreditem como nós! Estavam ali com dez gajos a correr, porra! Deram a vida para o capitão que teve que sair aos 25 minutos. É o momento de estarmos todos juntos, porra!

E completou, dizendo que se tiver que bater em alguém, que batam no treinador. “Se tiver que bater, batam em cima do treinador, sem problema nenhum! As equipes já sabem como o Botafogo joga, as virtudes, e faz parte do nosso trabalho perceber como vamos ganhar. E vamos ganhar! Agora, o que eu peço é isso. Da mesma maneira que estou aqui assertivo, eu sempre passo energia positiva para eles. Se tiver que apontar o dedo, apontem para mim, sem problema nenhum. É no Bruno! Deem o carinho máximo para eles”.

Ligando o sinal vermelho

"O sinal vermelho são as derrotas. Mas isso já tem vindo antecipar um pouco a equipe desde o início, quando eu cheguei. Quem está do outro lado, também estuda o nosso adversário. E não está a dar o espaço que nós criávamos. Nós temos que continuar a trabalhar e também jogar da maneira que é: ter o espaço para jogar, não ter espaço nas costas e, quando o adversário nos oferece o espaço, para construir”.

E ainda deu uma resposta aos torcedores sobre a sequência do campeonato e as derrotas. “Eu peço ao torcedor que se concentre na equipe do Botafogo. Continue a apoiar estes jogadores, porque o que eles fizeram é de uma grandeza enorme. É nesta altura que eles precisam de apoio e conforto”. E completou: “Eu os falei há duas rodadas, minhas decisões não podem ser motivos de maior ansiedade e maior pressão para os jogadores. Jogadores tem é que sentir carinho. Ir na rua e ouvir. Passar no aeroporto e ouvir: “Bora que a gente está aqui com vocês”. Não é para o treinador. O treinador está imune a isto. É para os jogadores porque foram eles que fizeram isso. Eles têm que sentir essa dimensão do que é o Botafogo hoje em dia. É a melhor equipe do campeonato, tem mais de 50 pontos e terá que fazer uma reta final como foi de início. É um momento que vai passar e vamos já preparar o próximo jogo para ganhar os três pontos”.

Calendário

O Glorioso volta a campo na próxima segunda-feira, onde recebe o Goiás, no estádio do Engenhão, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.