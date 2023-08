Botafogo joga mal, perde para Defensa y Justicia e está fora da Copa Sul-Americana

O Botafogo foi à Argentina nesta quarta-feira (31), para enfrentar o Defensa y Justicia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com time misto, o Glorioso fez partida ruim e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Nico Fernández, o Botafogo descontou com gol contra de Bologna.



O primeiro jogo no Nilton Santos terminou em 1 a 1. Com a vitória nesta noite, o Defensa está classificado para as semifinais e irá enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU, que jogam nesta quinta-feira (31). O Botafogo está eliminado.

Falta salvadora

O primeiro tempo começou com a tônica do que seria toda a primeira etapa: o Defensa y Justicia tomando mais iniciativa e o Botafogo desorganizado.



Não demorou muito e o time da casa marcou seu primeiro gol. Aos 15, Di Placido errou o corte dentro da area, Togni recuperou e cruzou na cabeça de Nico Fernández que mandou para o gol. A bola ainda desviou na cabeça de Cuesta.

A primeira chegada do Botafogo veio aos 21. Marçal recebeu pela esquerda e obrigou o goleiro Bologna a espalmar para fora. O Botafogo melhorou na segunda metade do primeiro tempo, roubou mais bolas e criou algumas oportunidades, mas sem muito perigo.

Ainda assim, o Defensa continuou mais arrumado e construiu boas jogadas na reta final. Aos 41, após cruzamento da direita, Togni chutou de primeira e Gatito fez grande defesa. Na sequência, depois de batida de escanteio, Fernández chutou de primeira e a bola passou perto.

Mas, aos 48 o Botafogo teve sua chance de ouro para empatar. E aproveitou. Lucas Fernandes cobrou falta, a bola bateu na trave, no goleiro e o zagueiro cortou. Porém, após checagem do VAR, foi definido que antes do corte do defensor a bola já havia ultrapassado a linha. O gol foi dado contra para o goleiro Bologna.

Noite para esquecer

O segundo tempo começou mais equilibrado que o primeiro. Aos 17, Lucas Fernandes cruzou e Gabriel Pires, de cabeça, obrigou Bologna a mandar para escanteio. Um minuto depois, a resposta do Defensa. Togni achou Solari, livre, mas Gatito saiu bem para salvar.

Mas não tardou para a zaga do Botafogo, em noite atípica, permitir o segundo gol do Defensa. Aos 22, após cruzamento de Soto pela esquerda, o baixnho Fernández apareceu novamente e, de cabeça, mandou para as redes.

Bruno Lage precisou arriscar e colocou o time para fente com as entradas de Janderson e Segovinha. O Botafogo até criou chances mas parou na falta de organização e nas boas defesas do goleiro Bologna. FIm de jogo e agora o Glorioso volta suas atenções ao tão sonhado título do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

O próximo desafio do Botafogo será o clássico contra o Flamengo, no sábado (02), às 21h, no Nilton Santos. O jogo será válido pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder isolado com 51 pontos, 11 à frente do segundo colocado.