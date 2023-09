Corinthians recebe o líder Botafogo na Neo Quimica Arena pelo Brasileirão

Na noite desta sexta-feira (22), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Corinthians enfrenta o Botafogo na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h (horário de Brasília). As equipes vivem momentos diferentes na competição, o mandante briga na parte de baixo da tabela, enquanto o visitante é líder disparado.

O time da casa vem de um empate cheio de gols contra o Grêmio, em 4 a 4, em casa, pela 15ª rodada que havia sido adiada, atualmente está ocupando a 14ª posição com 27 pontos. Os cariocas chegam de uma derrota dolorosa para o Atlético-MG, por 1 a 0, na arena MRV, mesmo assim continuam líderes com 51 pontos.

O alvinegro teve compromisso na segunda-feira (18), enquanto o glorioso possui mais tempo sem entrar em campo, já que seu último duelo foi no sábado (17). Os dois treinadores prometem jogar com força máxima, sem poupar nenhum atleta, mesmo que o timão tenha compromisso internacional na próxima semana.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é bem equilibrado, com um triunfo de cada lado e três empates entre eles. O último duelo ocorreu no primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro e encerrou com vitória botafoguense por 3 a 0, jogando no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Desfalques

Corinthians

A equipe não terá nenhum desfalque de peso, e ainda por cima conta com a volta dos zagueiros Gil e Bruno Méndez que cumpriram suspensão na última rodada realizada.

Botafogo

O comandante português não deve ter perdas importantes também, mas o goleiro Lucas Perri é dúvida por conta de dores na coluna, mas tudo indica que o camisa 12 será titular.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon (Fausto Vera), Giuliano e Matías Rojas; Wesley (Pedro) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Botafogo: Lucas Perri (Gatito Fernádez); Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-FIFA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)