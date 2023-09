Walter lamenta derrota para o Atlético-MG: "Difícil explicar"

Em uma noite que teve poucos momentos de brilho na Arena MRV, o Cuiabá viu suas esperanças de avançar na classificação do Campeonato Brasileiro serem frustradas ao sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG.

O confronto foi marcado pela atuação destacada do Galo, que conseguiu marcar o único gol da partida através dos pés do artilheiro da nova casa, Paulinho. Mesmo buscando o empate no segundo tempo, o Cuiabá não conseguiu encontrar as redes, deixando escapar a chance de conquistar pelo menos um ponto na tabela de classificação.

Walter fala sobre momento do time



Walter, capitão da equipe do Cuiabá, expressou sua decepção após a partida e destacou a importância de manter o foco nos objetivos do Campeonato Brasileiro, bem como de fortalecer a união tanto dentro quanto fora de campo. O arqueiro lamentou a dificuldade de explicar a situação, ressaltando que a equipe possui jogadores talentosos e uma comissão técnica capaz de superar desafios. Além disso, ele enfatizou a necessidade de se reerguer na temporada após essa derrota desconfortável.

"Difícil explicar essa situação. Temos que colocar a cabeça no lugar, a união precisa ser maior dentro e fora de campo. No primeiro tempo não encaixamos, faltou um pouco de cada atleta. Temos jogadores excelentes, uma comissão técnica que vai dar a volta por cima. É desconfortável. Conseguimos igualar no segundo tempo, mas não conseguimos o gol. Poderíamos ter dado mais nessas partidas. Agora é seguir." - disse o guarda redes do Cuiabá

Como fica?

Com o revés para o Atlético-MG, o Cuiabá fica para trás na tabela e direciona suas atenções para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Fluminense. O clube do Mato Grosso atualmente está na décima primeira posição da tabela de classificação, com 29 pontos. O Dourado busca retomar a consistência do primeiro turno e subir na classificação, além de se distanciar da tão temida zona do rebaixamento.