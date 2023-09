Após vitória do Bragantino, Caixinha ressalta a entrega dos jogadores: “Estão de parabéns”

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro,, na noite desta terça-feira (19), o RB Bragantino venceu o América-MG em pleno Independência. O Massa Bruta, eliminado para o Coelho na Copa Sul-Americana nos pênaltis, ganhou com gols de Jadsom e Lucas Evangelista. Com a vitória por 2 a 0, o time do interior de São Paulo entrou no G-4 do Brasileirão.

O técnico Pedro Caixinha concedeu entrevista coletiva, após a vitória. O comandante comentou rapidamente sobre a etapa inicial e final da partida.

Etapa Inicial

“A equipe soube como abordar o jogo. A primeira parte, as oportunidades que o adversário teve e a chegada na nossa última zona, foram por passes forçados nossos, ou seja, fomos nós que praticamente entregávamos essas condições de o adversário poder contra-atacar”

Etapa Final

“Na segunda parte, a única coisa que eu não gostei, foi a repetição do pênalti que nos tirou da Sul-Americana, foi praticamente o mesmo lance”

Caixinha ressalta a entrega dos jogadores. “Souberam como que tinham que jogar o jogo, a serem intensos e a serem também inteligentes naquilo que seria a parte emocional do jogo”

Estratégia

O técnico do Massa Bruta foi questionado sobre qual foi o ponto fraco explorado no duelo tático, depois de quatro duelos contra o América-MG no ano. “Nós sabíamos que esta era uma equipe que defendia muito bem, tinha uma nova estrutura, tinha até novos jogadores. É verdade que a perda do zagueiro pela esquerda (Avelar), tinha uma importância naquilo que era a construção e dinâmica da equipe, era o zagueiro que dava mais construção junto com os meias. Eles perderam isso e perderam também essa relação, pouco mais com o Rodriguinho sobre o lado esquerdo, era muito notório essa relação. Então, tentamos ter diferenças de pressão, diferenças de pressão para defender para frente como defendemos habitualmente”

“No fundo, é nossa forma de atuar, nossos comportamentos, com análise do adversário e hoje penso que os nossos jogadores estão de parabéns em relação a forma como concebemos o jogo”

Caixinha também foi questionado por ser um dos únicos técnicos que estão desde o começo da competição. “Estou totalmente identificado com o projeto e com a filosofia do clube”

“Não a nada melhor em exercer uma profissão quando estamos contentes, quando estamos satisfeitos, quando estamos com gosto e quando entregamos o nosso melhor. Isso para mim, é o mais importante”

Sequência

O RB Bragantino volta a campo no começo do próximo mês, domingo (1), em duelo contra o vice-líder Palmeiras no Nabi Abi Chedid, às 18h30 (horário de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro.