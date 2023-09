Na preparação para final da Copa do Brasil, Flamengo recebe Athletico-PR

Na noite desta quarta feira (13), Flamengo e Athlético Paranaense se enfrentarão, às 21h30 (de Brasília), no estádio Kléber Andrade, em Espirito Santo. O confronto é válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 39 pontos, o time carioca vem de uma vitória importante em cima do atual líder do campeonato, o Botafogo, que fez com que a liderança caísse para 12 pontos de diferença. Este jogo contra o rival do Rio, fez com que a moral da equipe Rubro-negro aumentasse ainda mais para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo (17).

Do outro lado, o Athlético Paranaense não perde há oito jogos, Com três vitórias e cinco empates. Sua última vitória foi contra o Cuiabá, no mês passado, e sua última derrota tem dois meses e foi contra o Fortaleza. Com 34 pontos, e em sétimo colocado, o Furacão busca se aproximar ainda mais do topo da tabela.

Fora do jogo

Com uma diversidade de jogos, e com as convocações, as duas equipes tem alguns desfalques.

Na equipe carioca, os jogadores com problemas musculares e convocados são, Arrascaeta (coxa esquerda), Luiz Araújo (coxa esquerda), Varela (joelho direito) e Filipe Luís (coxa direita). Ayrton Lucas e Bruno Henrique (suspensos). Pulgar (convocado).

Na parte Athleticana, quem não vai para jogo, são, Fernandinho e Vitor Roque (suspensos), Bento, Pedro Henrique, Fernando e Christian (departamento médico).

Provável escalação do Flamengo

Nos últimos treinamentos, o técnico argentino testou a utilização de três zagueiros de ofício para esta partida. Com a ausência de Bruno Henrique, suspenso, o ataque será formado por Gabigol e Pedro. Everton Ribeiro volta a ter chance entre os titulares.

Então, a equipe Rubro-negra, provavelmente irá com:

Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira, Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Provável escalação do Athlético Paranaense

O comandante do rubro-negro paranaense não conta com Fernandinho e Vitor Roque, suspensos. Hugo Moura e Pablo devem ser os substitutos. Inicialmente como dúvidas, Esquivel e Zapelli voltaram da seleção argentina a tempo e começam entre os titulares.

Na parte da equipe paranaense, provavelmente irão com:

Léo Linck, Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel, Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno e Zapelli, Cuello e Pablo.

Arbitragem

O técnico responsável por apitar o jogo de hoje, será o Rafael Rodrigo Klein