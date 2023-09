Com gol de Paulinho e recorde de público da Arena MRV, Atlético-MG vence Cuiabá e mira no G-6

O Atlético-MG conquistou uma vitória importante no Brasileirão ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na noite deste sábado (23) na Arena MRV. A noite na Arena MRV foi marcada não apenas pela vitória e pelo sucesso do Galo em campo, mas também pela paixão dos torcedores da massa, que estabeleceram um novo recorde de público no estádio, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o time e sua torcida apaixonada, com 36.104 torcedores presentes.

Paulinho faz seu quarto gol da nova casa do Galo

O grande destaque da partida foi Paulinho, que já ostenta 21 gols na atual temporada com a camisa do Atlético. O jogador, apelidado de "Dono da Arena MRV", brilhou mais uma vez ao marcar o único gol da partida. Antes de sua chegada ao Galo, Paulinho havia somado 15 gols em sua carreira profissional, incluindo passagens por Vasco e Bayer Leverkusen.

A partida começou com o Atlético-MG impondo seu domínio desde o início, com Paulinho acertando o travessão em sua primeira grande chance. O gol da vitória veio aos 42 minutos, após uma tabela brilhante entre Hulk e Paulinho, culminando no gol do camisa 10.

O Cuiabá, por sua vez, mostrou mais competência no segundo tempo, obrigando o goleiro Everson a fazer defesas cruciais. Apesar da pressão do adversário, o Atlético se manteve firme e assegurou os três pontos.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 37 pontos e ocupa a nona posição na tabela, se aproximando do G-6 - Athletico Paranaense fechando a zona de classificação com 40 pontos. O próximo desafio do Galo será no sábado (30), quando visitará o Internacional no Beira-Rio.

Por outro lado, o Cuiabá enfrentou sua sexta partida consecutiva sem vitórias, permanecendo com 29 pontos e ocupando a 11ª posição na tabela. No próximo sábado (30), eles terão o desafio de enfrentar o Fluminense na Arena Pantanal.