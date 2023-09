Atlético-MG recebe o líder Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (16), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h (horário de Brasília). Os dois times não vivem momentos vitoriosos e buscam voltar ao caminho da glória.

O galo vem de um empate amargo contra o Athletico, em 1 a 1, fora de casa, ficando na 9ª posição com 31 pontos, enquanto o fogão chega de uma derrota para o Flamengo, por 2 a 1 no Engenhão, continuando líder da competição com 51 pontos.

As duas equipes estão há 10 dias sem jogar por conta da data Fifa, em que as seleções disputaram seus respectivos confrontos. O glorioso teve o goleiro Lucas Perri convocado e pelo clube mineiro Paulinho se apresentou na seleção brasileira pré-olímpica. Com a volta de seus atletas, os treinadores prometem entrar com força máxima para o duelo.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é favorável para o lado carioca, com três vitórias contra duas do time de Minas Gerais. O último confronto ocorreu no primeiro turno deste brasileirão, terminando 2 a 0 para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

Desfalques

Atlético-MG

O comandante não terá o atacante Hulk e o zagueiro Jemerson, estão fora por suspensão, Allan Franco, Igor Gomes e Igor Rabello também desfalcam a equipe por lesão.

Botafogo

O técnico português terá todos seus atletas disponíveis para a partida desta noite. Contando com a volta de Di Placido na lateral e podendo dar mais tempo de jogo para o artilheiro Tiquinho Soares que vem de uma lesão recente.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Pedrinho; Pavón, Paulinho, Alan Kardec (Eduardo Vargas). Técnico: Felipão

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Vitor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Segovinha, Victor Sá (Tiquinho Soares) Diego Costa. Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)