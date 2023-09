Flamengo perde sexto torneio na temporada e transforma ano em desastre

O Flamengo desperdiçou a chance de ganhar o título que seria a salvação da temporada após a derrota para o São Paulo na partida de volta da final da Copa do Brasil. Depois de ter fracassado em cinco competições neste ano, o Rubro-Negro chega ao sexto título perdido na temporada.

Onde tudo começou…

As decisões errôneas da diretoria carioca começaram no final do ano de 2022. Com a demissão do treinador Dorival Júnior, mesmo após ter sido campeão da Libertadores com o melhor aproveitamento de um clube na história, com 12 vitórias e um empate, e da Copa do Brasil no ano passado.

Decisão que foi tomada inteiramente pela diretoria, onde optaram por apostar em Vítor Pereira, que iniciou essas derrotas intermináveis do Flamengo na temporada. Nas mãos do português, o clube carioca perdeu quatro decisões, foram elas: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana.

Logo após o insucesso do português, que além de perder todas as decisões, deixou o vestiário extremamente tumultuado para o próximo treinador. Quando Sampaoli assumiu a equipe, o Rubro-Negro já estava em maus lençóis. O treinador argentino não conseguiu aplicar sua filosofia de trabalho nestes cinco meses à frente da equipe, em nenhum momento nas mãos de Sampaoli o clube apresentou um bom futebol. Além disso, muitas confusões internas marcaram o trabalho do treinador.

Vestiário turbulento

Nos últimos dois meses, membros e jogadores do Flamengo se envolveram em polêmicas envolvendo agressões físicas e morais. A primeira delas aconteceu com Pedro e o preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernández, que agrediu o atacante com um soco na cara após o mesmo ter recusado fazer o aquecimento. Mesmo após o preparador físico ter pedido demissão, um clima ruim se instaurou no vestiário, pois os jogadores viram uma falta de transparência do treinador, porque ele só se reuniu com o atacante para uma conversa após 16 dias do ocorrido.

Para aquecer ainda mais o caldeirão rubro-negro, na véspera do duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil com o Grêmio, Gerson e Varela trocaram agressões em treinamento, e o uruguaio acabou quebrando o nariz. Mesmo com a agressão, o time avançou de fase na competição, porém, o clima interno ainda não havia melhorado.

E para finalizar, uma briga envolvendo Marcos Braz pegou todos de surpresa. Nas vésperas da final da Copa do Brasil, o vice-presidente se envolveu em uma briga em um shopping no Rio de Janeiro, onde agrediu e foi agredido por um torcedor do clube. Situação que tumultuou o elenco para a reta final da temporada.

Temporada desastrosa

O Rubro-Negro começou o ano de 2023 com sete competições em disputa. Nos primeiros meses, perdeu o Campeonato Carioca, o Mundial de Clubes, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Após isso, já nas mãos de Jorge Sampaoli, caiu nas oitavas da Libertadores com uma virada do Olímpia e agora desperdiça a Copa do Brasil.

No próximo ano, a torcida consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Haverá eleição no clube, onde muitas mudanças políticas devem acontecer. E é prometida uma reformulação de elenco, onde muitos medalhões encerram seus contratos, e peças que não são consideradas importantes podem sair do clube também.

Reformulação para o ano seguinte

Já que o clube passará por um período eleitoral, muitas mudanças deverão acontecer. Uma das primeiras deve ser a do treinador, que hoje é apoiado apenas por Rodolfo Landim, que para o próximo ano não deve continuar.

Outra reformulação que deve ser feita é a do elenco, que na visão de muitos está acomodado. Muitos jogadores que eram intocáveis há tempos atrás, hoje são questionados se devem continuar ou não no clube, como Bruno Henrique, Everton Ribeiro, David Luiz, Filipe Luís e Rodrigo Caio, onde os contratos se encerram no fim deste ano. Além de Gabigol, que já não é mais unanimidade para continuar no Rubro-Negro.

O Flamengo espera ter mais sucesso na montagem do elenco para o ano seguinte, já que as janelas de transferências deste ano não foram produtivas. O clube somou R$ 222 milhões em contratações em 2023, e nenhuma delas foi destaque, causando um prejuízo financeiro no clube.

O que resta para esta temporada?

Hoje, o Flamengo disputa apenas o Brasileirão, que também é visto como um fracasso pelo alto investimento. O time se encontra na sétima colocação e tem 14 rodadas para disputar ainda. O objetivo é terminar entre as quatro primeiras colocações na tabela, já iniciando a programação para a próxima temporada, que é se classificar para a Libertadores. Porém, pelo futebol apresentado, o Rubro-Negro está distante disso. O final da temporada promete muita pressão em cima do elenco, treinador e diretoria.