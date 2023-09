Goleiro do Boca novamente critica gramado do Allianz Parque: 'Sintético é para hóquei'

Após o empate sem gols entre Palmeiras e Boca Juniors na partida de ida da semifinal da Libertadores, o goleiro Sergio Romero do Boca Juniors expressou sua insatisfação com o gramado sintético do Allianz Parque, alegando que campos sintéticos deveriam ser reservados para esportes como hóquei.

Em entrevista à ESPN após o jogo da última quinta-feira (28), Romero manifestou suas preocupações sobre a qualidade do campo.

"Me preocupa simplesmente que o gramado é sintético, que não é natural. É um pouco raro que, a essa altura da vida, tenhamos que falar de um clube de futebol com gramado sintético. A verdade é que a Conmebol ou a Fifa deveriam dizer que ou é híbrido, ou é 100% natural para futebol, porque gramado sintético é para hóquei" - afirmou o goleiro.

Números do Palmeiras de o gramado sintético

O Allianz Parque adotou um gramado 100% sintético em janeiro de 2020, seguindo todas as regulamentações e critérios estabelecidos pela FIFA. Desde então, o Palmeiras tem apresentado um bom desempenho em competições continentais no novo campo. Envolvendo somente jogos de Libertadores e Recopa, o verdão soma 16 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 23 jogos no gramado sintético.

Tecnologia x Tradicionalismo

A discussão sobre o uso de gramados sintéticos no futebol volta a ser um tema quente após a fala de Sergio Romero, especialmente à medida que mais estádios adotam essa tecnologia, desafiando as opiniões tradicionais sobre o jogo. Enquanto isso, o Allianz Parque está prestes a receber um dos jogos mais importantes da atual década para ambas as equipes na próxima semana. As atenções do jogo estarão direcionadas não apenas ao time que superar o adversário, mas também às peculiaridades do gramado sintético.

A partida de volta entre Palmeiras e Boca Juniors está marcada para a próxima quinta-feira (5) às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque. Caso o jogo termine em novo empate, a vaga para a final será decidida nos pênaltis.