Em jogo disputado, Boca e Palmeiras empatam no primeiro confronto das semifinais da Libertadores

Boca Junior e Palmeiras se enfrentaram nesta quinta feira (28) pela primeira partida das semifinais da Libertadores. A partida foi disputada no Estádio de La Bombonera em Buenos Aires.

Em um jogo que o Palmeiras mais se preocupou com sua defesa, do que o ataque, o time brasileiro sai com um importante empate, fora de casa. A equipe brasileira entrou com uma formação com três zagueiros (Murilo, Gómez e Marcos Rocha) e, consequentemente, pouco conseguiu armar em seu ataque. Já o Boca chegou muito perto de fazer seu gol, porém parou em uma noite inspirada do goleiro Weverton. Agora a decisão vem para São Paulo e acontece na próxima quinta-feira (05).

Empate com jogo truncado

Em uma partida que quem se destacou mais foi a defesa Palestrina, os mandantes quase saíram na frente no confronto. Porém logo no início o Palmeiras chegou, depois do cruzamento de Murilo, Artur dominou de peito, mas chutou na rede pelo lado de fora. Depois quem dominou as ações do jogo foi o Boca Juniors.

Aos 29, Marco cruzou rasteiro e Merentiel desviou de leve e quase abriu o placar. A bola passou muito perto. Depois com uma pressão na saída de bola, outra vez, Barco cruzou e por muito pouco Cavani não fez seu primeiro gol em Libertadores. No final Cavani teve mais uma ótima chance, mas cabeceou para fora.

No segundo tempo as equipes não fizeram mudanças e voltaram com o mesmo intuito da primeira etapa. logo aos 2, Rony encontrou Mayke na direita. O lateral, que foi improvisado como ponta, avançou, porém foi travado na hora do chute. O Verdão chegou mais algumas vezes com Veiga, mas não conseguiu aproveitar.

Os mandantes tiveram mais chances. Em cruzamento de Advincula, Fabra cabeceou e a queima roupa Weverton fez linda defesa. Na sequência, Merentiel chegou a marcar, mas o gol foi anulado por conta de uma falta, bem marcada, em Marcos Rocha. Depois em chute cruzado de Barco, Weverton voltou a fazer ótima defesa e no rebote Cavani quase marcou. No final, o empate fora de casa saiu como um bom resultado para os visitantes.

Próximos confrontos

Antes do jogo de volta o Palmeiras encara o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo em Bragança Paulista. O time da capital paulista ainda briga pelo título e espera conseguir diminuir a vantagem para o líder Botafogo.

Já o Boca Juniors, tem o clássico contra o River Plate também no domingo. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (05), no Allianz Parque, às 21h30.