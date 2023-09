Abel Ferreira valoriza resultado conquistado na Bombonera: "Jogo foi difícil"

Em duelo decisivo válido pela partida de ida das semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2023, o Palmeiras visitou, na noite desta quinta-feira (28), o Boca Juniors, na temida e intimidadora La Bombonera. Visitante indigesto, o Verdão não cedeu espaço ao Boca, terminando o confronto em um empate sem gols, que deixa a decisão em aberto para a partida da próxima quinta-feira (05), no Allianz Parque, em São Paulo.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o empate e projetou a decisão da próxima quinta-feira, diante da torcida palmeirense.

"Temos uma equipe muito equilibrada que defende desde o centroavante até o goleiro. Para acompanhar competições desse nível você precisa ser consistente. O Weverton fez um jogo equilibrado, fez uma grande defesa, e a nossa equipe coletivamente foi bem defensivamente, saímos para o contra-ataque, conseguimos duas finalizações assim, mas o jogo foi difícil".

"O Boca tem as mesmas aspirações do que nós, mas agora é na nossa casa com o nosso público. Conhecemos bem o nosso campo, e vamos buscar, onde for, estar na final. Esta é a nossa intenção, foi isso o que propusemos desde o primeiro dia. Fizemos tudo na primeira fase para ficarmos com a vantagem de jogar em casa", analisou Abel.

Questionado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil,, o comandante também foi verdadeiro ao falar sobre a evolução mental e técnica dos garotos da base.

"É isso. São os jogadores que nós temos, têm muito potencial, são jovens. O Endrick tem 17 anos, o Fabinho tem jogado pouco, entrou hoje e foi muito bem. É bom isso, fico feliz pela pergunta, é na base que apostamos e olhamos. O Weverton só jogou aqui com quase 30 anos, e esses meninos jogaram aqui com 17 anos".

O treinador também foi direto ao comentar sobre a força do sistema coletivo, que sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos.

"Acho que é mais fácil fazer perguntas do que jogar aqui dentro, não é? Jogos difíceis, entroncados. Queríamos muito vir aqui e conseguir a vitória, não conseguimos, o empate não é o que queríamos, mas temos agora a vantagem de jogar em casa. Na primeira fase queríamos muito essa vantagem, conseguimos. Fizemos um jogo consistente e equilibrado, e agora temos que aproveitar a vantagem de jogar na nossa casa para chegar à final que é o nosso objetivo", comentou Abel.

Outros trechos da coletiva:

PRESSÃO DA TORCIDA DO BOCA

"A maior torcida do mundo é a do Palmeiras (risos). Queria muito vir aqui, queria sentir o ambiente, falei aos jogadores que se eu pudesse, pagava para jogar esse jogo, mas meu tempo já foi. É uma energia boa, parece que eles estão no nosso ouvido, mas agora é o Boca que vai experimentar o nosso estádio. Os torcedores do Palmeiras são os melhores do mundo".

POSIÇÃO INERTIDA DO ARTUR

"Precisava de mais opções, infelizmente não temos. O Dudu lesionou, era um ponta que poderia nos dar largura, mas infelizmente não o temos aqui. Uma coisa vocês podem ter certeza: jogaram os melhores que tínhamos".

MUDANÇA PODE VIR DA BASE?

"Se eu adivinhasse o que acontece no final do jogo, faria as minhas decisões antes. Tudo o que faço é com boa intenção. Perdemos um jogador desequilibrador, e tenho certeza que nosso adversário não estava esperando que jogaríamos da maneira que jogamos. Surpreendemos o nosso adversário. A tática é da minha responsabilidade, dar confiança aos jogadores é da minha responsabilidade, agora quem faz gols, dribles, passes são eles, não eu. Surpreendemos o adversário, tivemos chances, eles também. Aqui é difícil de jogar, na minha opinião sacamos um bom resultado que nos permite fechar em casa. Seja no tempo normal ou nos pênaltis queremos estar na final. Essa equipe nasceu para fazer história, sempre disse isso. Eles não conseguiram sair em contra-ataque, conseguiram criar em perdas de posse, mas vamos pensar no Bragantino, e depois fazer o possível para conseguir a vaga. Vamos fazer de tudo, é isso que fazemos".

PRÓXIMOS PASSOS

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste domingo (1º), diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Boca Juniors recebe o River Plate, na Bombonera, pela Copa da Liga Argentina.

A grande decisão deste confronto de 180 minutos que vale vaga na finalíssima da Copa Libertadores acontece na próxima quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque. A expectativa é de que mais de 40 mil palmeirenses estejam presentes no antigo Palestra Itália.

O vencedor deste duelo enfrentará o classificado da semifinal entre Internacional e Fluminense, na grande final da Copa Conmebol Libertadores, no Estádio do Maracanã, no próximo dia 04 de novembro.