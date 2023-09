Mirassol resolve no primeiro tempo e bate CRB pela Série B

Nesta quinta-feira (28), Mirassol e CRB se enfrentaram em jogo válido pela trigésima rodada da Série B. A partida aconteceu no Estádio Maião, casa do Mirassol.

Em um primeiro tempo de emoções apenas no final, os mandantes saíram na frente com gol de Biro. O lateral aproveitou o rebote do goleiro do CRB e de cabeça fez 1 a 0. No segundo tempo, o CRB foi para cima tentando o empate, mas parou em Muralha. O Mirassol com a vitória mostra que ainda luta pelo acesso e de quebra rompeu a linha dos sonhados 45 pontos.

Vitória do Leão

Em uma partida que ficou marcada pelo confronto direto de posição Mirassol e CRB entregaram pouco no primeiro tempo. Com poucas chances de gol e sem muito brilho, as equipes só foram apresentar um bom futebol depois de 30 minutos. O primeiro lance saiu aos 31 minutos quando o camisa 10 do Leão, Gabriel, arriscou de fora da área e levou muito perigo. Aos 35, Danielzinho bateu falta, Zé Roberto cabeceou e Diogo Silva defendeu, mas Guilherme Biro estava embaixo da trave para abrir o placar. No final o Mirassol teve mais uma chance para ampliar, mas Zé Roberto não aproveitou o erro da zaga e chutou para fora.

Na segunda etapa, o CRB veio com a marcação alta para conseguir empatar a partida. Mesmo assim encontrava dificuldades para passar da forte marcação que fazia o adversário. Apena aos 9 minutos, João Paulo levantou a bola na área, Ramon Menezes desviou, mas Biro estava lá para afastar.

Após o lance a partida ficou morna e só aos 23 os mandantes chegaram com perigo. Julimar tentou chute de fora, mas chutou sem direção. Com o CRB tentando seu gol e o Mirassol marcando muito forte o jogo ficou preso no meio campo e com muitas faltas. Porém o final trazia emoções. Aos 39, Danielzinho puxou o contra-ataque perfeito e serviu Jurimar. O atacante saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu mal e desperdiçou a chance. No final Muralha ainda salvou os mandantes de sofrerem o empate.

Próximos confrontos e tabela

Com a vitória o Leão chegou aos 46 pontos e roubou a posição do CRB. O time do interior paulista foi para a nona colocação e se encontra a quatro pontos do primeiro time no G-4. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Londrina, também jogando em sua casa.

Já o CRB com a derrota fica com 45 pontos e perde a posição. O time se encontra na décima colocação e fica a cinco pontos do G-4 (lembrando que os times agora tem um jogo a mais). Na próxima rodada a equipe enfrenta o Ceará dentro de seu estádio.