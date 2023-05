Com gol no fim, Vasco arranca empate com Coritiba fora de casa

Coritiba e Vasco se enfrentaram no fechamento da quinta rodada do Brasileirão 2023 e ficaram no empate em 1 a 1 no Couto Pereira. O Gigante da Colina teve dificuldades para criar e sofreu o gol primeiro, mas buscou a igualdade na reta final da segunda etapa.

Com pouca emoção no primeiro tempo, o Coritiba foi quem saiu na frente, mas no apagar das luzes. Aos 49, Zé Roberto recebeu de Robson e abriu o placar na saída de Léo Jardim. O empate do Vasco veio somente na reta final do segundo tempo e com estrela de Maurício Barbieri. O técnico lançou Erick Marcus, de 19 anos, que empatou o jogo.

Coxa tem melhores chances no primeiro tempo, mas Vasco equilibra no segundo

Foto: Rafael Ianoski / Coritiba

A noite no Couto Pereira deveria ser de reação para Coritiba ou Vasco, mas o resultado de 1 a 1 acabou sendo ruim para ambos. A partida não teve lá tantas emoções, mas os mandantes acabaram levando mais perigo durante os 90 minutos.

Aos 2, Pedro Raul deu um lençol em Henrique e entregou a Pec na área, mas ele não conseguiu finalizar. Na sequência, Jair cruzou rasteiro e Andrey mandou por cima. Aos 4, o Coritiba respondeu. Natanael forçou Léo Jardim a fazer grande defesa.

Aos 48, Zé Roberto abriu o placar. Robson cruzou rasteiro pela direita, Robson Bambu deu mole e Zé Roberto passou à frente para tocar no cantinho e abrir o placar: 1 a 0.

No início da segunda etapa, Zé Roberto parou em Léo Jardim, mas na sobra, Boschilia finalizou com o gol aberto, e Galarza tirou praticamente em cima da linha. O Vasco melhorou e conseguiu chegar ao empate aos 34. Erick Marcus, que tinha entrado cinco minutos antes, aproveitou a trapalhada de Natanael para deixar tudo igual: 1 a 1.

Agenda e classificação

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a seis pontos em cinco partidas e ocupa a 14ª colocação. O Coxa, por sua vez, agora soma dois e está na vice-lanterna do Brasileirão.

As duas equipes voltam a campo no domingo pelo Brasileirão. Às 16h (de Brasília), o Vasco recebe o Santos em São Januário. Às 18h30, o Coritiba vai até a Arena da Baixada para disputar o clássico contra o Athletico.