Criciúma vira sobre Mirassol no fim e entra no G-4 da Série B

Neste sábado (16), em duelo válido pela 28ª rodada da Série B, o Criciúma garantiu a vitória diante do Mirassol por 2 a 1 no Heriberto Hülse com o gol decisivo sendo marcado aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo.

A partida ficou marcada pela baixa qualidade técnica e pouca intensidade pelas duas equipes, mas o Criciúma conseguiu chegar à improvável vitória graças ao gol de Hygor.

Com a vitória, o Criciúma avançou à 3ª colocação com 48 pontos, enquanto o Mirassol ficou estacionado com 40 pontos, em 11º lugar.

Dois gols consecutivos marcam o primeiro tempo

O início da partida ficou marcado por nenhum lance de gol devido ao forte calor em Santa Catarina, deixando a partida muito travada no meio-campo e complicando a situação principalmente do Mirassol, que tomou a iniciativa ofensiva desde o início.

A partida começou a ganhar em emoção apenas aos 21', depois que Gabriel cobrou falta na área. Um minuto depois, Lucas Ramon testou firme após lance de rápida velocidade e conseguiu abrir o placar para a equipe paulista.

No entanto, a resposta do Criciúma foi imediata com o empate vindo logo na sequência. Felipe Mateus cobrou falta da intermediária e Rômulo surgiu bem posicionado para dividir com o zagueiro Luiz Otávio, que resvalou contra.

Apesar do empate, a equipe mandante seguiu apresentando muitas dificuldades e a última finalização de perigo no primeiro tempo veio aos 38'. Negueba recebeu de frente para o gol defendido por Gustavo e chutou firme rente à trave esquerda.

Segundo tempo pouco movimentado termina com emoção no fim

As equipes vieram com alterações para a etapa final, mas o Mirassol mais uma vez teve a iniciativa ofensiva e começou melhor. Aos 4', Rodrigo San desviou cruzamento e a bola explodiu no travessão, em um dos melhores momentos da partida.

O momento de pressão seguiu e logo na sequência, Neto Moura encontrou espaço para chutar firme e parar na grande defesa do goleiro Gustavo. Na sobra, Danielzinho desperdiçou a grande oportunidade e chutou para fora.

Na sequência do segundo tempo tivemos uma queda de intensidade do Mirassol, enquanto o Criciúma seguiu com graves problemas de construção ofensiva e chegou mais próximo na reta final. Aos 35', Fillipe Mateus cobrou escanteio fechado e a defesa afastou. Quatro minutos depois, Camilo lançou na área e Rodrigo afastou.

Porém, quando tudo indicava que a partida terminaria sem maiores emoções, o Criciúma buscou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Fellipe Mateus cobrou falta na área, Rodrigo desviou e Hygor surgiu para estufar as redes e virar o placar.

Sequência

Na próxima rodada, o Criciúma enfrentará o Atlético-GO fora de casa, no dia 22, em Goiânia. Enquanto isso, o Mirassol terá pela frente a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.