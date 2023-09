Londrina vence Sampaio Corrêa e encerra jejum na Série B

Na noite desta quinta-feira (28), o Londrina venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no estádio do Café, pela 30ª rodada da Série B. Paulinho Moccelin, marcou o gol que quebrou um jejum de sete jogos para o Tubarão ainda na etapa inicial.

Londrina persiste e marca

O jogo começou com o Londrina dominando as ações, mantendo bola no pé. Aos 11, João Paulo chuta de fora da área e Luiz Daniel espalma. No rebote, Ariel chuta no ângulo, mas o bandeirinha marcou o impedimento na jogada. Na sequência, após cruzamento de Lucas Mendes e desvio da zaga, Paulinho Moccelin dominou livre na área e tocou na saída de Luiz Daniel para colocar o Londrina na frente. Já o Sampaio seguiu sem criar nada. Sem mudanças, as equipes desceram para os vestiários.

Tubarão administra vitória

A partida recomeçou com o Sampaio Corrêa mostrando jogo. Aos 05, Vitinho cruza na área e Ytalo desvia de cabeça, bola passa no canto baixo, namorando a trave, lá na esquerda de Lucas Frigeri. Na sequência, o Londrina chega com Gustavo Salomão ficando com a sobra na entrada da área e emendando chute, a bola sobe demais e vai para fora. Depois disso, o Tubarão não atacou tanto, buscou segurar a vitória, a qual administrou bem.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Londrina chegou a 24 pontos e segue na penúltima colocação. Já o Sampaio Corrêa ocupa a 13ª posição, com 34 pontos.

Próximos Jogos

O Londrina volta a campo contra o Mirassol na terça-feira (3), às 19h30, no estádio Maião. O Sampaio Corrêa recebe o Novorizontino no sábado (7), às 17h, no Castelão.