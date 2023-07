Botafogo-SP vira sobre Londrina no fim e se aproxima do G-4 da Série B

Em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B nesta segunda-feira (24), o Botafogo-SP virou para cima do Londrina por 2 a 1 em pleno Estádio do Café.

Paulinho Moccelin marcou um golaço em grande jogada individual para abrir o placar a favor dos mandantes, mas Salatiel buscou o empate para o Botafogo-SP ainda no primeiro tempo.

Na reta final, o Londrina desperdiçou duas chances claras em um segundo tempo travado, mas o Botafogo-SP aproveitou e buscou a virada no último lance do jogo com Edson Carioca.

Com a vitória, o Botafogo-SP foi a 30 pontos e subiu para a 9ª posição na tabela de classificação. Enquanto isso, o Londrina seguiu com 14 pontos, em 19º lugar.

Primeiro tempo com poucas oportunidades de gol

As duas equipes tiveram problemas consideráveis para construir lances de perigo real durante do primeiro tempo, mas a iniciativa ofensiva do Londrina rendeu na abertura do placar dos mandantes aos 21 minutos.

Após receber em boas condições na grande área, Paulinho Moccelin driblou dois jogadores para acertar um toque por cobertura contra o goleiro Matheus Albino, em um verdadeiro golaço do atacante.

O Botafogo-SP esboçou uma reação na reta final do primeiro tempo, mas faltou repertório ofensivo para a equipe paulista que apostava apenas em bolas aéreas. Porém, no último lance do primeiro tempo, a equipe paulista buscou o empate.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, em jogada de bola parada, Patrick Bey chutou mascado e Salatiel concluiu para as redes com um desvio providencial, surpreendendo a defesa adversária.

Botafogo-SP aproveita chance fatal para conquistar a vitória no fim

Logo no início do segundo tempo, o Botafogo-SP quase buscou a virada com um chute de fora da área. Thássio encontrou espaço e chutou firme da intermediária, mas Neneca salvou o Londrina com a ponta dos dedos.

O Botafogo-SP controlou a posse de bola na etapa complementar e neutralizou a estratégia ofensiva do Londrina, que passou a apostar em contra-ataque na etapa complementar para sonhar com a vitória.

Aos 29', o VAR entrou em ação para analisar um possível cartão vermelho contra Luiz Henrique após um tapa na cara de Léo Morais. Apesar da imagem mostrar a agressão, o árbitro optou pelo cartão amarelo.

Na reta final, o Londrina tentou responder e quase buscou a vitória na bola parada. Aos 37', Joõ Paulo cobrou falta direto, mas Júnior Dutra desviou sem querer e quase marcou gol contra, com a bola passando rente à trave. Nos acréscimos, Clintou puxou o contragolpe e Paulinho Moccelin cruzou por cima da trave.

As chances desperdiçadas para a equipe paranaense custaram caro, pois o Botafogo-SP conseguiu a virada aos 52 minutos do segundo tempo. Edson Cariús acertou ótimo passe e Edson Carioca ajeitou na área para chutar firme e marcar o gol da vitória.

Sequência

Na 20ª rodada, o Londrina enfrentará o ABC, no Rio Grande do Norte (29) 17h em duelo fora de casa. Por outro lado, o Botafogo receberá o Juventude (29), 15h30, em São Paulo.