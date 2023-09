Vitória vence Tombense e segue na liderança da Série B

Na noite desta sexta-feira (29), o Vitória venceu o Tombense, por 1 a 0, mantendo-se líder da Série B, no Barradão. Matheusinho anotou para os baianos na etapa final.

Placar zerado

O jogo começou equilibrado, as equipes não criaram grandes chances. Aos 17, o Vitória aproveitou para chegar Wagner Leonardo em cabeceio em cima do goleiro Felipe, mas o placar seguiu zerado. Na sequência, o Tombense respondeu com Kleiton que recebeu livre na área mas finalizou mal.

Na reta final, as equipes seguiam numa troca de passes sem fim. Aos 35, lury Castilho teve gol anulado por impedimento e, dois minutos depois, Frizzo chutou com perigo para fora. No fim, o Vitória ensaiou uma pressão, mas não conseguiu ser efetivo.

Vitoria insiste e marca

A partida recomeçou bastante disputada, com as equipes se atacando. Aos 10, Matheuzinho fez jogada individual, avançou com autoridade e mandou no talento, abrindo o placar para o Vitória.

Após o gol, o time baiano teve mais autoridade e determinação para se infiltrar nos espaços adversários, tendo novas oportunidades de ampliar em bolas aéreas. Já o Tombense tentava chegar em cruzamentos, e até teve um lance perigoso com o atacante Keké, que cabeceou para fora nos acréscimos.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Vitória chega aos 58 pontos e fecha mais uma rodada na liderança da Série B. Já o Tombense continua na zona de rebaixamento, ficando na 18ª posição, com 26 pontos.

Próximos Jogos

O Vitória volta a campo no domingo (8), quando visita o Criciúma às 18h, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Já o Tombense recebe o Juventude. A princípio o jogo está marcado para o sábado (7), às 15h30 em Muriaé. Porém a diretoria da equipe mineira pediu à CBF para antecipar a partida para o dia 6 de Outubro, pela noite e solicitou a mudança de local para o Estádio Almeidão, em Tombos, que foi reformado.