Vitória se recupera, bate Avaí e se mantém na liderança da Série B

Após uma derrota chocante para o CRB por 6 a 0, o Vitória se recuperou neste domingo (17) e bateu o Avaí por 3 a 0 pela 28ª rodada da Série B 2023. Todos os gols da partida no Barradão, em Salvador, foram marcados por ex-jogadores do Leão da Ilha: Léo Gamalho, duas vezes, e Gegê.

Esta foi a primeira derrota do Avaí como visitante sob o comando do técnico Eduardo Barroca. Após um início equilibrado, com certa prevalência do Leão da Ilha, o Vitória saiu na frente aos 40 minutos, com Léo Gamalho, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Avaí seguiu tendo mais posse de bola, mas, após perder oportunidades, viu o Vitória ampliar aos 19 do segundo tempo, novamente com Léo Gamalho. Depois disso, os mandantes, que contaram com o Barradão cheio - foram mais de 24 mil presentes -, tiveram ainda mais espaço e fecharam o placar no fim com Gegê, que tinha acabado de entrar e fez um belo gol.

Classificação e próximos compromissos

Com o triunfo, o Vitória se segura na liderança, com 52 pontos, dois acima de Guarani e Sport. Já o Avaí é o 16º, com 30, três acima da zona de rebaixamento.

O Vitória volta a campo na sexta-feira (22) diante do Ituano, fora de casa, às 21h30, enquanto o Avaí recebe o Juventude na segunda-feira (25), às 18h30.