Após derrota em clássico, Wesley Carvalho fala sobre mudanças na escalação: "A gente tem que dar créditos pro atleta"

O Athlético Paranaense foi derrotado neste domingo (1) pelo Coritiba por 2 a 0. O Coxa vinha de uma sequência de oito jogos apenas sendo derrotado, e com essa vitória, ainda segue lutando contra o rebaixamento.

O técnico do furacão, Wesley Carvalho, foi muito criticado pelos torcedores ao ter mudando a escalação em um jogo considerado ganho, e sair derrotado. A crítica foi a respeito do jogador Bruno Peres, e a resposta do professor foi sobre os treinos.

"A gente tem que dar crédito para o atleta. Ele vinha correspondendo nos treinamentos."

Após a lesão de seu principal atacante e jogador, Vitor Roque, Wesley falou um pouco sobre as suas opções de banco.

"Temos Pablo, temos Rômulo que entrou bem hoje"

O técnico Wesley Carvalho também foi perguntado sobre as cobranças que já aconteceram no vestiário.

"Falou o que ele realmente deveria escutar, falou assim, eu não costumo falar depois do jogo de cabeça quente, mesmo porque, quando você tá de cabeça quente dentro do vestiário, você pode falar muitas coisas que as vezes não deveria, eu prefiro primeiro, respirar, passar, e no dia da apresentação você pausar e pautar os nossos pontos positivos e os negativos dentro do jogo, para que sirva de exemplo para que não venha acontecer mais, já que nós pensamos em estar ali na parte de cima da tabela, mas vai servir de exemplo para muitas outras situações, como já foi dito no vestiário agora, e que nós aprendamos com o jogo de hoje. Esperamos que esse jogo de hoje não possa custar muito caro lá no final do campeonato."

Fala dos jogadores

Após a dolorida derrota contra o rival Coritiba, alguns jogadores deram coletiva e falaram o que acharam da partida, e qual é o sentimento de perder um clássico tão importante, que poderia ajudar o Athlético a subir mais na tabela.

Canobbio

"É difícil analisar agora, logo depois do clássico. A gente trabalha dia a dia, mas hoje não demonstrou o que vem trabalhando. Tem que ser uma reflexão para todos."

Erik

"Indignação. Um clássico dessa magnitude, que significa pra gente. Entramos muito desligados."