Wesley Carvalho comemora 'vingança' contra Flamengo: "Estava engasgado"

Nesta quarta-feira (13), o Athletico bateu o Flamengo por 3 a 0, fora de casa, pois a equipe carioca era mandante e a partida foi disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão abriu o placar com Cacá, no primeiro tempo. Alex Santana e Vitor Bueno,, de pênalti, fecharam a vitória na segunda etapa. Com o triunfo, a equipe paranaense pula momentaneamente para a sexta colocação, com 37 pontos. Após a partida, o técnico interino Wesley Carvalho concedeu entrevista coletiva.

Treinador da equipe paranaense foi sucinto mas demonstrou alegria ao comentar sobre o resultado da partida. “Fizemos valer o que sabemos que temos condições de praticar como futebol e trazer resultados. Estou muito feliz.”

Wesley também elogiou a partida da equipe, além de terem vencido o algoz da Copa do Brasil. “A estratégia deu certo, tudo aconteceu como nós esperávamos. Pena que os gols na marcação alta não acontecaram. Resultado importante. Estava engasgado (da Copa do Brasil), porque criamos bastante e não fomos felizes nas conclusões.”

O comandante também analisou as críticas recebidas por parte da torcida rubro-negra. “Errei em alguns momentos, faz parte. Eu vou errar nas minhas escolhas. Às vezes, você escolhe um jogador esperando que ele vai te produzir algo que imaginou, que ele fez no treino e, no jogo, não dá nada certo. Tenho que assumir, vai acontecer.”

Tabela

Calendário

O Athlético-PR volta a campo contra o Internacional, na quinta-feira (21), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.