Sampaoli publica carta de despedida após demissão no Flamengo

Após ser demitido do Flamengo na última quinta-feira (28), o técnico Jorge Sampaoli enfim despediu-se do clube através das redes sociais. O argentino publicou, nesta segunda-feira (02), uma mensagem de despedida para os torcedores.

Durante a "carta" endereçada à Nação, Sampaoli revelou que "nem sempre os sonhos são realizados como esperamos" e também afirmou que sempre lembrará do "Maracanã lotado, pulsante".

O técnico argentino não resistiu à perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo e a sequência de maus resultados aliados ao desempenho ruim do time em campo. Além disso, também pesou contra o treinador a queda nas oitavas de final da Libertadores para o Olimpia.

Ao todo, foram 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Durante este período, o Mais Querido marcou 63 gols e sofreu 41, concluindo o trabalho com 60.7% de aproveitamento.

Veja a carta de despedida publicada por Sampaoli

Nação,

Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar.

Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol! Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses.



Um abraço,

Jorge Sampaoli

Novo treinador ainda não está definido

O favorito da diretoria do Flamengo para ocupar o cargo de treinador é Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira. As negociações estão em andamento, mas a chegada do técnico está prevista para a pausa durante a Data-Fifa.

Até lá, quem comanda os treinamentos e a equipe é Mário Jorge, técnico do sub-20. Foi ele, aliás, quem comandou durante a vitória por 1 a 0 contra o Bahia no sábado (30) e deve ser mantido no cargo para o próximo sábado (7), quando o Rubro-Negro encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.