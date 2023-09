"Flamengo foi melhor que todos os rivais", avalia Sampaoli sobre Copa do Brasil

Na tarde deste domingo (24), o Flamengo empatou com o São Paulo no Morumbi pelo placar de 1 a 1. Os gols foram marcados por Bruno Henrique, enquanto Nestor descontou para os mandantes. Com isso, o tricolor paulista se sagrou o grande campeão da Copa do Brasil 2023, com o placar agregado de 2 a 1.

Vice injusto

Após a dura eliminação, o treinador Jorge Sampaoli deu uma declaração polêmica após o confronto, alegando que sua equipe foi melhor que todos os seus adversários e que, contra o próprio São Paulo, venceram três dos quatro tempos disputados.

"Eu acho que o jogo foi favorável ao Flamengo. Nos quatro tempos, três foram para o Flamengo. Nesta Copa, o Flamengo foi melhor que todos os rivais. Mas isso é futebol. O São Paulo fez um gol no final do primeiro tempo, onde não havia tentado nada. No segundo tempo, o jogo foi buscar, um jogo muito picotado pelo árbitro. Para mim, o time foi melhor que o São Paulo e não pôde ganhar", declarou o treinador argentino.

Nada de Demissão

O argentino também vem sendo muito criticado pelos adeptos do clube carioca e vem sendo pedido a sua demissão constantemente há algum tempo, mas por parte do comandante, isso não é uma opção.

"Não penso nisso (pedir demissão). Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que havia perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses mudar essa realidade. Sem dúvida, não aconteceu o que queríamos, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente."

Bom Desempenho

Sampaoli, apesar de ter ficado apenas com o vice-campeonato, afirmou que sua equipe não mostrou um baixo rendimento, que foram amplamente superiores ao adversário paulista e que a equipe acaba tendo muitos picos.

"Hoje não teve rendimento em campo? Não concordo com você. Falo do que vi no jogo. Jogamos uma final, onde o Flamengo foi superior em três tempos de quatro possíveis. Só no primeiro tempo no Maracanã que não foi. Então, acho que o time alcança rendimento competitivo que teve hoje, seguramente, terá êxito. É uma equipe irregular que tem picos. Com respeito à minha relação com os jogadores, cada um que chegou do jogo, eu felicitei. Para mim, deram tudo o que podiam."

Segue o Planejamento

E finalizando os depoimentos do treinador, Sampaoli não deu muita "corda" para as polêmicas e afirmou não ter conversado sobre demissão e julga superficiais os julgamentos de que quando um trabalho está teoricamente ruim, as cobranças vão sempre para o treinador.

"Não, não falamos disso. A conversa com o Landim foi sobre como estava o time, a inquietude de participar, de estar perto do time. A verdade é que o presidente esteve perto da gente o tempo todo. Isso é o futebol. No futebol, a responsabilidade normalmente cai sempre sobre o treinador. É assim. É aceitar, assumi-la e seguir lutando", disse.

Gabigol lamenta a perda do título

Gabigol e ídolo da Nação Rubro-Negra, o atacante, deu seus depoimentos após o vice-campeonato e afirmou que os adversários mereceram ser campeões e que o Flamengo não vem plantando coisas boas e, consequentemente, não as colhendo.

"A gente fez um jogo muito bom hoje, a final é feita de dois jogos. Fomos melhores do que eles hoje, mas nos 180 minutos eles acabaram sendo melhores do que a gente", comnetou.

"Sempre falo: a gente planta as coisas para colher. Não plantamos muitas coisas, colhemos nada. Agora temos 15 jogos em que temos que buscar quem sabe o título e buscar a Libertadores", finalizou.

Próximo Compromisso

O Flamengo volta aos gramados no próximo sábado, quando terá de enfrentar a equipe do Bahia no Estádio do Maracanã, às 16h. O duelo é válido pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, torneio que, após a perda da final da Copa do Brasil, é o único restante para o elenco rubro-negro, que atualmente se encontra na sétima colocação.