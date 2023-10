Mano Menezes evita buscar culpados em eliminação do Corinthians na Sul-Americana

Após a derrota e eliminação do Corinthians por 2 a 0 para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva avaliando o confronto e o futuro do Timão sob o seu comando.

Primeiramente avaliando a partida do Timão diante do Fortaleza, Mano foi sincero ao admitir que sua equipe não fez por merecer um melhor resultado.

"Nos primeiros 45 minutos suportamos bem defensivamente, tivemos duas oportunidades de saída, uma clara (de Yuri Alberto), que poderíamos ter aberto o placar. O Fortaleza rondou nossa área com volume, escanteios, coisas que nos preocupavam, isso com um grande número nunca termina bem. Fomos ao intervalo, conversamos para fazer ajustes e tentar fazer transição mais elaborada por dentro para a saída de bola, mas voltamos sofrendo pelo lado direito. Eles num desses escanteios a bola voltou, bateu, rebateu. Os gols foram parecidos, o segundo foi de um escanteio que tiramos e levamos no rebote. A gente tentou, mas é pouco que a gente entregou como equipe para levar um resultado diferente."

Ao falar de uma reformulação no elenco do Corinthians, Mano preferiu manter os pés no chão e não falar no sentido de fazer uma "limpa" no elenco, dizendo ser inadequado para o momento.

"É sempre muito inadequado falar em cima de eliminação sobre encerrar ciclo desse ou daquele jogador. Falei na apresentação que estamos para fazer o trabalho que precisa ser feito, não acho que cabe o termo sujo. Futebol é assim. Ciclos se encerram. A cada ano no Brasil você tem que montar uma nova equipe, com raras exceções. A gente vai trabalhar o restante do Campeonato Brasileiro para fazer a equipe melhorar. Nessa hora da derrota, se começar a apontar o dedo, vai pensar que ninguém serve. Por experiencia, sabemos que futebol é assim."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (07), enfrentando o Flamengo em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro 2023, na Neo Química Arena.