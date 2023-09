Em jogo de oito gols, Corinthians e Grêmio ficam no empate na Neo Química Arena

Corinthians e Grêmio fizeram um jogo épico pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena com direito a recorde do Brasileirão na temporada 2023. O jogo terminou em 4 a 4, com gols de Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Giuliano, pelo alvinegro, enquanto do lado gaúcho Nathan, Cristaldo, Everton Galdino e Luis Suárez marcaram.

Na primeira etapa os primeiros lances foram de Paraguaios, onde Matías Rojas e Villasanti arriscaram de fora da área sem muito perigo.

Logo depois, Suárez fez bom lance, tocou para dentro da área e Nathan finalizou forte para boa defesa de Cássio. Pouco depois, Nathan recebeu novo passe e finalizou desta vez batendo o goleiro e marcando o primeiro do Timão.

O segundo do Grêmio saiu em cruzamento de Reinaldo para Cristaldo de cabeça sozinho marcar.

Corinthians vira em cinco minutos nos acréscimos

Quando a primeira etapa já chegava ao seu final, o Corinthians conseguiu virada relâmpago com três gols em cinco minutos.

O primeiro saiu com Fábio Santos, em cobrança de pênalti sofrido por Renato Augusto. O segundo, Matías Rojas cobrou escanteio na cabeça de Veríssimo que subiu no primeiro pau e mandou para as redes. O terceiro e último da primeira etapa, saiu com Yuri Alberto também de cabeça após cruzamento de Maycon.

Grêmio virou novamente, mas levou empate

Já no início do segundo tempo, Everton Galdino fez grande jogada, trouxe para o meio e da entrada da área finalizou para empatar o confronto e logo depois Suárez recebeu bom passe e de bico mandou para o gol.

Para dar números finais ao jogo que teve mais gols do Campeonato Brasileiro 2023 com oito ao todo, Wesley fez jogada individual e tocou para Giuliano de carrinho mandar para as redes.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Corinthians segue na 14ª colocação com 27 pontos, enquanto o Grêmio está em 3º com 40 pontos conquistados.

O alvinegro volta a campo diante do Botafogo, na sexta-feira, enquanto os gaúchos encaram o Palmeiras já nesta quinta.