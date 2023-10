Fernando Diniz exalta jogadores após classificação para final da Libertadores : "Brilhantes"

Na noite desta quarta-feira (5) o Fluminense de Fernando Diniz conseguiu realizar uma virada histórica para cima do Internacional, em pleno Beira-Rio, com mais de 50 mil torcedores presentes no Estádio, e avançou para a final da Copa Libertadores da América 2023, em que terá a sua decisão disputada na casa do fluzão, no Maracanã, dia 4 de novembro.

Time Merecedor

Após o grande duelo, o comandante Fernando Diniz exaltou, e muito, a atuação de seus jogadores no decorrer da competição e expressou muito orgulho de poder ter participado do feito histórico realizado no Rio Grande do Sul

"Os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. Especialmente nos jogos que tivemos um a menos, como contra o Argentinos Júniors. Na semana passada contra o Internacional. Eles mostraram a grandeza. Aqui hoje também. Tivemos dificuldades, saímos perdendo num gol de bola parada, tivemos coragem. Foi uma vitória extremamente justa, da união, da coragem. Vitória da convivência. Um time que sabe viver junto. É um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior. É um time de grandes homens. O Inter tem um grande técnico, grande time, grande torcida. Na final, vamos ter 50% de chances como o nosso adversário. Como Boca Júniors ou Palmeiras. Claro que jogar no seu estádio ajuda, mas não determina. Mostramos isso no Beira-Rio. Vamos curtir, mas não muito porque domingo tem clássico".

"É o sonho que todo mundo fala. É o sonho de conseguir o máximo que possamos conseguir juntos. Sonhamos juntos. Vamos continuar sonhando".

Psicológico Forte

Fernando também comentou a respeito do desempenho realizado no Beira-Rio, afirmando que sua equipe acabou cometendo mais erros do que cometeu dentro do Maracanã, mas exaltou o preparo psicológico dos jogadores, que conseguiram reagir na partida, e conseguir uma virada nos últimos minutos do confronto.

"Erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Existe um componente emocional. O time foi extremamente merecedor dessa vitória. Nos arriscamos, jogamos para cima. Marcamos alto quase que o tempo todo no Maracanã. Essa vaga é extremamente merecida".

Menino de Ouro

Diniz comentou bastante sobre a atuação do jovem atacante John Kennedy, o cria de xerém entrou logo no início do segundo tempo, e foi autor de um dos gols marcados pelos cariocas e um dos grandes destaques da equipe durante a competição.

"Esse menino é um grande vencedor, está se tornando um homem cada vez mais íntegro. Cada vez mais bonito. O futebol perde a rodo talentos como esse no Brasil. Espero de todo o meu coração que ele consiga ter cada vez mais os pés no chão. Pés do tamanho do talento dele. Merece todos os elogios, todos os aplausos. Não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar o que está se tornando. O jogador é reflexo do que se tornou como pessoa. Esse menino vale ouro. Além de extremamente talentoso, está se tornando um homem de bem".

Treinador Incrível

E por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o lateral multicampeão europeu pelo Real Madrid, Marcelo não poupou elogios ao treinador da equipe e exaltou também os seus companheiros de equipe.

"Nosso objetivo era chegar à final. Hoje é um dia muito importante aos tricolores. Chegamos desacreditados pelos de fora, mas os de verdade estavam conosco. Não houve jogo fácil. Provamos que o Fluminense é um time de guerreiro"."Toda culpa é do Diniz, toda culpa é dele".

Próximo Compromisso

O Fluminense também terá um grande adversário pela frente, mas dessa vez em um clássico carioca contra o Botafogo, no Estádio do Maracanã, às 16h.