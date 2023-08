Fernando Diniz elogia atuação do Fluminense contra Argentinos Juniors

Nesta terça-feira, o Fluminense conquistou uma vitória heroica diante do Argentinos Juniors por 2 a 0 em duelo válido pela oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Após um primeiro tempo muito travado pela equipe argentina, o tricolor conseguiu evitar os espaços cedidos com melhor desempenho no segundo tempo, não sofreu com finalizações de perigo e virou a situação com as alterações executadas por Fernando Diniz.

Samuel Xavier marcou o gol da classificação apenas aos 42 minutos do segundo tempo, enquanto John Kennedy garantiu a vitória nos acréscimos para classificar o Fluminense às quartas de final da Conmebol Libertadores.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Fernando Diniz mais uma vez reclamou sobre a arbitragem e apontou falta de critério nas decisões do arbítrio .

"Não consigo entender na Libertadores e no brasileiro um prejuízo no futebol e para o torcedor que quer ver o espetáculo. É uma falta de critério da arbitragem.", disse o técnico tricolor.

Na sequência, Fernando Diniz elogiou a atuação do Fluminense baseado na qualidade tática demonstrada pelo adversário: "O Argentinos Juniors teve muito mérito na marcação no primeiro tempo e tivemos dificuldade. Não estávamos esperando marcação deles em bloco médio e o centroavante deles ficou cansado rapidamente pedindo para sair aos 10 minutos do segundo do tempo."

"Milito está lá há três anos e a equipe que menos cede finalizações para o adversário. Não vencemos de qualquer um. Você vê , quando mudou o jogo, poderíamos levar aos pênaltis porque o Argentinos tinha estratégia de não sofrer gol e levar aos pênaltis e nos queríamos fazer o gol e definir. Temos que comemorar muito pelo resultado. A ética do trabalho foi muito premiada no jogo de hoje."

Por fim, Fernando Diniz apontou que sua equipe estava demonstrando qualidade nas poucas finalizações, rebatendo um questionamento em relação à baixa qualidade ofensiva.

"Para produzir chance de gol não é chutar e agradar o mundo e contar na estatística. Estávamos mais envolventes no segundo tempo e eles sofreram pois eles ficaram mais no bloco médio do que no bloco baixo. Gostei muito do que fizemos no segundo tempo. Quando a gente fez o resultado que interessava, em cinco minutos tivemos dois contra-ataque perigosos e fizemos o gol. Para jogar com uma equipe bem ter que dar dois ou três toques na bola, é complicado." , completou Diniz.