Em jogo emocionante, Fluminense e Internacional empatam pela Libertadores

Com mais de 65 mil torcedores no Maracanã nesta quarta-feira (27), Fluminense e Internacional empataram por 2 a 2 em jogo disputado na primeira semifinal da Libertadores.

Durante o primeiro tempo extremamente intenso e tático, o Fluminense conseguiu abrir o placar com apenas 10 minutos, graças à artilharia de Germán Cano. No entanto, o Inter cresceu na partida e buscou o gol de empate antes do intervalo com Hugo Mallo, aproveitando a expulsão de Samuel Xavier.

As alterações de Fernando Diniz resultaram em uma organização tática interessante na etapa complementar, mas o Internacional conseguiu se recuperar e aproveitou o desempenho abaixo de alguns jogadores tricolores para buscar a virada com Alan Patrick. O Fluminense tentou reagir e conseguiu buscar um empate heroico com Germán Cano.

O jogo de volta deste confronto será realizado na próxima quarta-feira, dia 4 de outubro, no Beira-Rio, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Escalações anteciparam o comportamento das equipes

Uma das partidas mais táticas do futebol brasileiro começou com as escalações. Fernando Diniz optou pela escalação de Paulo Henrique Ganso (que retornou de lesão após dores no joelho). Germán Cano foi escalado para formar uma dupla de ataque com John Kennedy em uma escalação muito ofensiva.

Enquanto isso, o técnico Eduardo Coudet optou pela manutenção do 4-4-2, com Hugo Mallo no lugar de Bustos, buscando mais sustentação, mas sem abrir mão das características ofensivas, ao contrário do que foi apontado pela imprensa gaúcha durante a semana.

Primeiro tempo cheio de alternâncias em campo

O início da partida correspondeu às expectativas, com uma intensidade acima da média no futebol brasileiro, e os dois técnicos muito participativos à beira do campo. Nos primeiros dez minutos, o Internacional encaixou a marcação no Fluminense, e Enner Valencia e Vanderson tiveram muito espaço livre.

No primeiro lance de perigo, aos seis minutos, Hugo Mallo encontrou Maurício pelo lado direito, e o meia-atacante girou para bater de canhota rente à trave direita do goleiro Fábio. O Fluminense respondeu aos nove minutos, com Keno disparando pela esquerda, deixando três marcadores para trás e chutando cruzado na área, com Rochet se esticando para defender.

Aos dez minutos, Renê atravessou uma bola longa da esquerda para a direita e encontrou Valencia livre de marcação. O atacante bateu um chute firme, mas Fábio espalmou e salvou o Tricolor. No lance seguinte, Renê perdeu a bola controlada no lado direito do ataque tricolor, e Arias roubou para servir a John Kennedy, que enxergou a liberdade de Cano nas costas da marcação. O artilheiro venceu Rochet no duelo individual e concluiu no canto direito.

Eduardo Coudet demonstrou muito incômodo com a falta de intensidade na marcação do Inter após o gol sofrido. Aos 20 minutos, Keno soltou a bola para Cano, e o argentino devolveu sob medida para deixar o ponta na cara do gol, mas Rochet fez uma defesa espetacular e evitou o segundo gol do Fluzão.

Inter reagiu ainda no primeiro tempo e aproveitou expulsão de Samuel Xavier para empatar

Até os 27 minutos, o Fluminense acumulava 69% de posse de bola, mas a sequência da etapa inicial foi controlada pelo Internacional, com mais pressão e organização tática. Em um lance de perigo aos 35 minutos, Felipe Melo perdeu a bola na grande área, e Valencia serviu para Alan Patrick, mas PH Ganso fez um corte providencial e evitou o gol.

A situação que já estava se complicando para o Fluminense piorou de vez a partir dos 45 minutos. Samuel Xavier cometeu uma falta dura em Valencia na intermediária e recebeu o segundo cartão amarelo em um intervalo de seis minutos, deixando a equipe de Diniz com apenas dez jogadores em campo.

Com mais espaço no campo e maior ímpeto ofensivo, o Internacional conseguiu buscar o gol de empate ainda no intervalo. Aos 51 minutos, no último lance do primeiro tempo, Renê roubou a bola de John Kennedy e dominou pela esquerda. A marcação não apertou, e o lateral lançou na área para Hugo Mallo surgir nas costas de Marcelo e vencer Fábio. A arbitragem marcou impedimento, mas o VAR revisou e o gol foi confirmado.

Diniz retorna com 4-4-1 para o Fluminense, mas erros individuais atrapalharam

Para recompor o sistema defensivo com a inferioridade numérica no campo, Fernando Diniz optou por três mudanças com as entradas de Marlon, Alexsander e Guga nos lugares de Felipe Melo, PH Ganso e John Kennedy, transformando o sistema tático para um 4-4-1 sem a bola.

O Fluminense voltou organizado apesar da situação adversa, mas o Internacional chegou com mais perigo. Aos nove minutos, em cobrança de escanteio curto, Wanderson se apresentou na intermediária e experimentou um chute cruzado, parando na defesa do goleiro Fábio. Na sequência, Hugo Mallo escapou pela direita e foi à linha de fundo para cruzar na pequena área, onde Mercado venceu a marcação de Nino e André para vencer Fábio, mas o VAR anulou por impedimento.

Esse lance empolgou novamente a torcida e a equipe do Fluminense, que chegou com enorme perigo aos 18 minutos, depois que Renê mais uma vez foi desarmado, com Arias acelerando pela direita e invadindo a área. No entanto, o escorregão na finalização facilitou a defesa do goleiro Rochet.

Justamente no momento em que o Fluminense mais "respirava" no segundo tempo, o Inter buscou o gol da virada aos 20 minutos. Maurício foi acionado pela direita buscando Valencia, mas a bola chegou em Alan Patrick, que limpou Marcelo e concluiu com um chute cruzado para marcar o segundo no Maracanã, em uma noite marcada por muitos erros individuais de jogadores como Keno, Arias e Marcelo.

Germán Cano evita derrota do Fluminense no Maracanã

O Fluminense estava abalado com o gol sofrido, e a torcida começou a demonstrar nervosismo no Maracanã, enquanto o Internacional seguia no ataque. Aos 25 minutos, Valencia segurou a bola no contragolpe e esperou a chegada dos companheiros para acionar Wanderson, que chutou de primeira nas mãos de Fábio.

No entanto, o tricolor carioca não desistiu, e a pressão com linhas altas originou o escanteio que resultou no segundo gol do Fluminense, mesmo com um jogador a menos. Aos 33 minutos, Arias cobrou pela direita e levantou na área, onde Nino escorou, e Cano emendou um voleio à queima-roupa, deixando Rochet sem chances de defesa.

Eduardo Coudet fez uma substituição, com Igor Gomes entrando no lugar de Vitão, mas o técnico encontrou dificuldades para acertar o posicionamento de uma equipe que sofreu na reta final. Do outro lado, Diniz acionou Lima no lugar de Keno e transformou o 4-4-1 em 4-3-2, mas o placar terminou mesmo com um empate em 2 a 2.

Sequência

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (30) em jogos do Brasileirão. O Fluminense visita o Cuiabá em Mato Grosso às 18h30, enquanto o Internacional recebe o Atlético-MG às 21h, no Beira-Rio.