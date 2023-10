Lúcio Flávio ressalta qualidades do elenco do Botafogo em vitória contra o Fluminense

Após quatro rodadas sem vitórias no Brasileirão, o Botafogo enfim voltou a alegrar o torcedor neste domingo (8) com vitória por 2 a 0 em clássico disputado no Maracanã contra o Fluminense.

Os gols marcados por Júnior Santos e Tiquinho Soares no primeiro tempo fizeram a equipe aumentar a vantagem na liderança do campeonato pois o Red Bull Bragantino empatou contra o Athletico, enquanto Palmeiras e Grêmio foram derrotados por Santos e Internacional, respectivamente.

Fala Lucio Flávio!

Após a demissão de Bruno Lage na última terça-feira (3), Lúcio Flávio teve cinco dias para a preparação da equipe com muito apoio do elenco, contando com a ajuda do auxiliar Joel Carli. Na entrevista coletiva, o treinador falou sobre a importância de Tiquinho Soares, deslocado para o banco de reservas com o ex-treinador português.

"Ele é o artilheiro da competição. Um jogador muito importante para o Botafogo. Passou por uma situação de lesão no final do primeiro turno e é natural que leve um tempo para voltar a ter uma condição natural de jogo. A gente sabe que é um jogador fundamental para o trabalho, para o momento que o clube está vivendo."

"A escolha para o jogo contra o Goiás, o Bruno deu as explicações e ele tinha a decisão a ser tomada. Na realidade, o que passa é que todos os jogadores são importantes. É um grupo que está fazendo algo histórico dentro do Botafogo. Principalmente o que eles atingiram no primeiro turno. Acredito muito no trabalho que estão desenvolvendo."

Lage também revelou alguns bastidores sobre a primeira semana de trabalho no comando do alvinegro carioca e falou que a parte mental foi o principal foco para este primeiro jogo.

"O que eu coloquei no primeiro dia dessa semana foi que tudo o que aconteceu até agora vem do trabalho deles. Fazer com que eles acreditassem no potencial que cada um tem. Se eles estão aqui é porque foram escolhidos. Observando a característica do nosso adversário, acreditamos que era a melhor forma. Acredito que o Junior Santos fazer um grande jogo, o gol, o passe e o comprometimento com a defesa... Ele pode recuperar momentos bons que ele teve aqui."

"Como atleta, sempre fui observador, trocava muitas informações com os treinadores. Na reta final da carreira eu já estudava. Minha área sempre foi o campo. O Botafogo me deu uma oportunidade de vir trabalhar como auxiliar do clube uns anos atrás. Sempre busquei me preparar. Não fazia parte diretamente da equipe profissional. Enquanto fazia parte do sub-23 tinha oportunidade de acompanhar o trabalho do profissional. Sempre fui observador, tentando entender o que estava se passando."

Por fim, Bruno Lage também ressaltou algumas qualidades próprias em relação à observação do trabalho de outros treinadores, destacando também a passagem de Cláudio Caçapa pelo clube.

"Até por isso em uma situação de imediatismo eu pude assumir ali com o Cláudio Caçapa e dar sequência no que se estava fazendo. A torcida nesse segundo momento meu praticamente não me viu. Está sendo um processo em relação a essa carreira."

"Eu vim para ser o auxiliar do clube e até alguns dias essa era a minha função. É um trabalho compartilhado, temos pessoas muito capacitadas e que gostam do clube, mesmo que às vezes o próprio torcedor não entenda. Estamos aqui para fazer com que o clube esteja em primeiro lugar. Isso que é o mais importante."