Zé Ricardo afirma: "Nosso objetivo é conquistar vaga em competição internacional"

Na noite deste sábado (14), Cuiabá e Cruzeiro se enfrentaram na Arena Pantanal pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado pela CBF pelo fato do estádio ter sido utilizado pela seleção brasileira em partida disputada pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto terminou empatado por 0 a 0 e ficou destacada pelo fraco futebol apresentado pelos times.

Coletiva Zé Ricardo

O treinador da Raposa analisou e comentou sobre o ponto conquistado fora de casa, ele focou bastante sobre a temperatura da cidade: "Tivemos um início bom, depois com o decorrer da primeira etapa caímos um pouco de produção, sentimos o forte calor que estava aqui em Cuiabá. Melhoramos consideravelmente no segundo tempo, podíamos ter mantido mais a posse de bola. É um jogo difícil, pois o adversário é muito físico. Conseguimos suportar bem a pressão, mas queríamos ter saído com a vitória."

"Tivemos alguns dias a mais de preparação, porém alguns jogadores perderam sessões de treinamento como Lucas Silva e Marlon, com uma virose no meio da semana. Esse foi o motivo da saída de Lucas Silva no intervalo, ele passou mal e teve que ser substituído", respondeu o técnico ao ser perguntado sobre os 14 dias de preparação que a equipe teve até a partida contra o Dourado.

Zé Ricardo também foi questionado sobre o risco de rebaixamento que o Cabuloso sofre nesse campeonato, porém ele descartou esses riscos e comentou: "Acredito que temos coisas boas para tirar desse confronto e temos que valorizar esse ponto, nosso objetivo continua sendo olhar para cima da tabela e conquistar vaga numa competição sul americana."

"O jogo muda, são tomadas de decisões a todo o momento. Existe um estudo que fala que são quatro mil tomadas de decisão para cada jogador, para você ver como não é fácil trabalhar em uma partida de futebol", comentou Zé Ricardo sobre os erros técnicos e individuais da equipe no duelo.

O treinador também foi perguntado sobre o ataque da equipe que não fez gols e é o segundo pior ataque da competição. Ele, por sua vez, preferiu elogiar o sistema defensivo: "Hoje se a gente não fez o gol, mas nossa defesa passou em branco e acho muito importante valorizar isso também. Foi uma doação de toda a equipe, condições aqui (Cuiabá) com muita umidade e muito calor é difícil, os atletas sentiram muito no aquecimento e tiveram que trocar de roupa pois estavam completamente encharcados."

Por fim ele comentou sobre a polêmica da semana no clube. O atacante Gilberto foi afastado do elenco, então o técnico respondeu sobre isso na coletiva de imprensa: "Já haviam algumas situações antes de eu chegar, a gente tentou reverter algumas coisas, foi uma decisão conjunta entre a direção do clube e comissão técnica. Estamos tratando de forma interna, agora é dar moral para os garotos que estão subindo e que possamos ter nesses garotos as soluções de ataque."

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Sequência

A Raposa agora foca no confronto contra o Flamengo pela 27ª rodada. O embate que será na próxima quinta-feira (19) é tratado com mega importância, pois o Cruzeiro ainda não venceu jogando no Mineirão. Além disso, a equipe mineira ocupa a 13ª posição com 31 pontos e abriu 4 pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time dentro do Z4.