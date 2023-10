Cruzeiro busca vitória inédita diante do Cuiabá para se distanciar da zona de rebaixamento

Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos e na 15ª posição com 30 pontos, o Cruzeiro ligou o sinal de alerta. Na noite deste sábado (14), o time celeste entra em campo com o objetivo de se afastar dos últimos colocados e respirar aliviado na luta contra o rebaixamento.

A Raposa tem o desafio de enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 21h, no jogo que fecha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário vem de vitória sobre o Fluminense em casa por 3 a 0, e busca o segundo triunfo seguido para afastar a má fase.

Os donos da casa ocupam o 11º lugar, com 32 pontos. Os três pontos conquistados diante do tricolor carioca interromperam uma série de seis partidas sem vitória. Agora, o Dourado busca manter o tabu de não ter perdido para o Cruzeiro no histórico do confronto.

O clube mineiro, por outro lado, mira um bom resultado fora de casa para subir na tabela. Caso vença o Cuiabá logo mais, a Raposa pode subir até quatro posições, ultrapassando inclusive o time do Mato Grosso.

O Cruzeiro tem a seu favor a campanha fora de casa. Dos pontos conquistados até aqui, 16 foram longe de seus domínios. A última vitória celeste no Brasileirão foi como visitante, quando derrotou o Santos na Vila Belmiro por 3 a 0.

No último confronto entre as duas equipes, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá levou a melhor e venceu o time mineiro por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Deyverson.

Cuiabá tem três desfalques

O técnico António Oliveira sofreu baixas no elenco para a partida de logo mais. O português não poderá contar com o zagueiro Empereur e o volante Lucas Mineiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do atacante Wellington Silva, com dores no púbis.

Para a zaga, Allyson deve assumir a titularidade, e no meio de campo, Denilson disputa com Fernando Sobral a vaga deixada pelo volante. Na lateral esquerda, Rikelme e Uendel disputam a vaga entre os 11 iniciais.

No ataque, Jonathan Cafú briga pela vaga com Derik Silva, que foi titular no triunfo sobre o Fluminense.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme (Uendel); Raniele, Denilson (Fernando Sobral) e Ronald; Derik Lacerda (Jonathan Cafú), Clayson e Deyverson.

Cruzeiro deve mudar o meio

Sem poder contar com o volante Matheus Jussa, fora pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Zé Ricardo deve entrar em campo com Filipe Machado ocupando a vaga. Além da substituição forçada, outra mudança pode ocorrer, com a entrada de Ian Lucas no lugar de Matheus Vital.

Outras ausências no elenco são de Fernando Henrique, expulso no empate contra o América, e dos atacantes Bruno Rodrigues, fora pelo acúmulo de cartões, e de Gilberto, por opção da comissão técnica.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Filipe Machado (Lucas Oliveira), Lucas Silva e Mateus Vital (Ian Luccas); Wesley, Arthur Gomes e Nikão.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA);

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);

VAR: Diego Pombo Lopez (BA).