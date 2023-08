Em busca do primeiro gol no Mineirão em 2023, Cruzeiro recebe Corinthians

Em fase irregular na temporada e há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo na noite deste sábado, às 21h, para enfrentar o Corinthians, no estádio Mineirão, em jogo válido pela 20ª rodada da competição.

A Raposa vem de derrota fora de casa na última rodada para o Palmeiras por 1 a 0, e agora busca um triunfo como mandante que não acontece desde o dia 24 de junho, quando venceu o São Paulo por 1 a 0 no Independência.

No gigante da Pampulha, o time celeste fará seu quinto jogo em 2023. Nas outras quatro partidas, foram três derrotas e um empate, sendo esse último diante do líder Botafogo.

Além de não vencer, o Cruzeiro ainda não balançou as redes no Mineirão. A última vez que a equipe marcou um gol no estádio foi na última rodada da Série B de 2022, quando venceu o CSA por 3 a 2.

Do outro lado, o Corinthians quer deixar para trás a eliminação na Semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo no meio de semana e virar a chave para a boa fase no Brasileirão.

Pelo nacional, o Timão não perde há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates. No confronto de logo mais, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tem a chance de subir até três posições na tabela de classificação, e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

No confronto do primeiro turno, o Corinthians levou a melhor sobre o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1, com gols marcados por Matheus Araújo e Roger Guedes. O gol celeste foi marcado por Oliveira.

Cruzeiro terá três desfalques

Com apenas 36,6% de aproveitamento em casa e quatro gols marcados em seus domínios, o time azul celeste precisará fazer mudanças no time titular para encarar o time do Parque São Jorge.

O técnico Pepa não poderá contar com o lateral-direito Willian e o meia Mateus Vital, que saíram lesionados durante a partida diante do Palmeiras. Além deles, o volante Wallisson foi afastado por indisciplina.

Com isso, Palácios deve ocupar o lado direito da defesa. No meio de campo, o português deve optar por um esquema com três volantes, com as entradas de Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva.

No ataque, a dúvida na escalação está entre Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio, que disputam a vaga para atuar ao lado de Artur Gomes e Wesley. Na última rodada, o camisa nove começou entre os reservas e entrou durante a partida.

Provável escalação: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Papagaio (Bruno Rodrigues).

Luxemburgo poupa parte dos titulares

De olho no confronto contra o Estudiantes-ARG na próxima terça-feira pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians chega a Belo Horizonte sem parte de seus titulares para encarar o Cruzeiro.

Entre as ausências, estão os zagueiros Gil e Murillo, o lateral-esquerdo Fábio Santos, os meias Maycon e Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto. Outra ausência será do lateral-direito Fágner, que se lesionou durante o confronto contra o São Paulo.

Com isso, apenas três jogadores que começaram jogando na quarta-feira entrarão em campo como titulares, sendo eles o goleiro Cássio, o lateral-direito Bruno Méndez e o meia Fausto Vera.

Matias Rojas, que entrou em campo durante o segundo tempo da semifinal da Copa do Brasil, deve entrar como titular para ganhar mais ritmo de jogo mirando a partida de terça-feira.

Provável escalação: Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Giuliano; Rojas, Wesley e Felipe Augusto.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS);

Assistente 2: Michael Stanislau (RS);

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).