Sem inspirações, Cuiabá e Cruzeiro empatam sem gols pelo Brasileirão

Cuiabá e Cruzeiro se enfrentaram neste sábado (14), na Arena Pantanal, em uma partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo havia sido adiado para que a Seleção Brasileira pudesse usar o estádio para treinos e realizar sua partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto pelo Brasileirão terminou em empate por 0 a 0, em um jogo morno e com pouca criatividade.

Sem inspirações!

As equipes fizeram uma primeira etapa morna na Arena Pantanal. O time mineiro começou melhor e quase abriu o placar nos primeiros segundos de jogo. Arthur Gomes aproveitou o corta-luz de Nikão e finalizou rasteiro, mas Walter fez a defesa.

A equipe da casa respondeu apenas aos 21 minutos, quando Marllon perdeu uma chance embaixo da trave. Logo em seguida, Wesley saiu de frente com o goleiro do Dourado, mas preferiu o toque e desperdiçou uma boa oportunidade. A melhor chance veio com o zagueiro Allyson, que cabeceou na trave e por pouco não colocou o Cuiabá em vantagem.

A segunda etapa foi retratada da primeira. Aos quatro minutos, o Cuiabá teve a chance de abrir o placar, mas Deyverson finalizou por cima do gol. Depois dessa chance, só surgiu outro lance aos 23, que não representou perigo, agora com o time da Raposa. Após um escanteio curto, Marlon alçou na área e a zaga do Cuiabá cortou parcialmente. Nikão chutou de primeira na sobra, mas isolou.

Aos 44 minutos, a melhor chance da partida foi desperdiçada por Deyverson. O camisa 16 recebeu na cara do gol, não finalizou e errou o passe para seu companheiro, perdendo uma chance incrível de gol. Um minuto depois, o time da casa teve uma falta perigosa a seu favor, cobrada por Fernando Sobral, mas Rafael Cabral fez uma boa defesa para manter o placar em 0 a 0.

Agenda

O Cuiabá volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), quando vai até o Paraná para enfrentar o Coritiba. Já o Cruzeiro recebe o Flamengo na quinta-feira (19) às 19h (de Brasília), no Mineirão.