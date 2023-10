Marcelo Fernandes diz só ter “Plano A” e pede pés no chão para evitar rebaixamento

O técnico Marcelo Fernandes, efetivo no comando do Santos, está focado em manter o clube na elite do futebol brasileiro. Apesar da recente sequência de vitórias que trouxe um alívio aos torcedores, o treinador enfatiza a necessidade de permanecer com os "pés no chão" para evitar um possível rebaixamento inédito no Campeonato Brasileiro.

Em uma entrevista ao programa Arena SBT, Marcelo Fernandes destacou a importância de se concentrar no "Plano A" da equipe, que é sair da zona de rebaixamento e restaurar o Santos ao seu devido lugar. Ele e sua comissão técnica estão comprometidos com essa missão, sem espaço para um "Plano B".

“A gente aqui é bem pé no chão, não se empolga com absolutamente nada. Principalmente eu e minha comissão. A gente tem um campeonato com um Plano A, não tem Plano B. Estamos bem cientes disso. É sair lá de baixo, da zona ruim, para deixar o Santos no seu devido lugar”, disse o treinador.

Atualmente, o Santos ocupa a 15ª colocação na tabela, com 30 pontos, três a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vasco. Embora a equipe tenha melhorado significativamente suas chances de permanecer na Série A com três vitórias consecutivas, ainda existem riscos de rebaixamento.