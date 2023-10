Marcelo elogia vitória santista sobre o Vasco e confirma efetivação: “Sou o treinador do Santos”

Na tarde deste domingo (1), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Vasco por 4 a 1 e saiu da zona de rebaixamento. Após a partida, Marcelo Fernandes concedeu sua coletiva de imprensa.

Santos de novo técnico

“Internamente, o Gallo conversou comigo e ele confirmou, sim. Sou o treinador do Santos hoje.”

Sua trajetória na equipe paulista

“Eu comecei aqui em 2011, como auxiliar. O Muricy (Ramalho) me pegou pelo braço para ser auxiliar junto com o Tata. Tive o privilégio de trabalhar só com feras. Tudo que eu faço, eu lembro do Muricy, Oswaldo (de Oliveira), Claudinei (Oliveira). Tive o prazer de trabalhar em bons e maus momentos. É que nem jogador, você pega casca. Quando fui efetivado como auxiliar, eu adorava fazer o que fazia. Vieram papos que o Marcelo estava lá e o treinador caiu. Sou amigo de todos. Fábio Carille me mandou boa sorte. Fernando Diniz falou comigo. Sou humilde, de caráter. Quero vencer na vida, sim, mas sem passar por cima de ninguém.”

Análise da partida

“Hoje fizemos um jogo muito bom por baixo, o time criando muito e o mais importante, tendo humildade para marcar. O Vasco é uma grande equipe, nos dificultou muito, principalmente no primeiro tempo. O menino Kevyson deu um azar ali de chutar a bola em gol e acontece. É um menino de personalidade, levantou a cabeça e deu a volta por cima fez um grande segundo tempo. Ganhamos de uma grande equipe, uma equipe qualificada com um grande treinador.”

Importância de Marcos Leonardo

Ao ser perguntado pelo repórter Matheus Greff do Portal VAVEL BRASIL sobre a importância do camisa nove ao seu esquema tático, Marcelo respondeu:

“Importantíssimo. O Marcos é um jogador que eu já conhecia a muito tempo, um cara que realmente não mede esforços para jogar lá na frente, que é difícil, ele toma muita trombada, dá também. Mas é um cara imprescindível para o jogo que a gente está criando, de facão né? Principalmente pelos lados, ele nos ajuda muito, um artilheiro nato. Um menino de ouro.”

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no próximo domingo (8) contra o Palmeiras na Arena Barueri, às 16h pelo Campeonato Brasileiro.