Kaíque Rocha marca o gol da virada contra o Grêmio e explica provocação

Em uma emocionante noite na Arena do Grêmio, o Athletico conquistou uma vitória importante sobre o Grêmio nesta quarta-feira (18), virando o jogo para 2 a 1 em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O herói da noite foi Kaíque Rocha, zagueiro de 22 anos, que marcou o gol decisivo da virada e não conteve a emoção ao comemorar, fazendo uma provocação à torcida adversária.

Após um início difícil, em que o Athletico-PR saiu atrás no placar, Bruno Zapelli empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Mas o gol da reviravolta saiu somente nos acréscimos da segunda etapa, quando Kaíque Rocha se tornou o protagonista da partida ao marcar o gol da virada.

Em entrevista pós-jogo, o jovem zagueiro expressou sua felicidade pelo feito.

"Um gol importante, estava esperando esse gol já tem um tempo na carreira, uns três ou quatro anos. Seis, sete bolas na trave, não entrava e hoje aconteceu de entrar. Um resultado importantíssimo para nós pelo que queremos conquistar, nossa ambição dentro do campeonato." - disse Kaíque, enfatizando a importância do gol.

A vitória levou o Athletico-PR à quinta posição na tabela, com 44 pontos, empatado com o Palmeiras, que ocupa o terceiro lugar. Kaíque Rocha não descartou a possibilidade de sonhar com o título, apesar da distância de 14 pontos para o líder Botafogo.

"A gente quer a vaga na Libertadores, mas também pode sonhar com o título, não é tão distante. Vamos sonhar, conquistar ponto a ponto e vamos brigar lá em cima" - afirmou o zagueiro, mostrando determinação para as próximas partidas.

A comemoração de Kaíque Rocha também foi marcada por uma provocação à torcida do Grêmio. Após marcar o gol da virada, o jogador tirou a camisa e exibiu uma mensagem provocativa. Ele explicou a motivação por trás desse gesto.

"Coincidentemente eu era atleta do Internacional, grande rival do Grêmio. Foi um desabafo mesmo por tudo que escutei ali atrás no aquecimento. Faz parte." - finalizou Kaíque.

Agenda

O próximo desafio do Athletico será contra o líder Botafogo, em um confronto que promete fortes emoções. A partida está marcada para às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.