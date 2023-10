Após empate com o líder Botafogo, Armando Evangelista diz: "Tem que ser valorizado o que fizemos hoje"

Em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Goiás terminaram empatados no estádio Nilton Santos. O treinador Esmeraldino concedeu entrevista coletiva após o jogo e falou sobre o ótimo resultado fora de casa contra o líder da competição.

Análise tática

O comandante do Goiás comentou um pouco sobre as virtudes e dificuldades do time na partida.

“Nos primeiros 45 minutos, em termos estratégicos, fomos muito competentes e não deixamos nosso adversário criar absolutamente nada. Acabamos por ter algumas situações de domínio, e não podemos esquecer que jogamos na casa do primeiro colocado. Acho que o gol até o intervalo nos assentou muito bem”. Disse ele sobre a primeira etapa. E completou falando da segunda etapa: “A verdade é que nos últimos 45 minutos, com as substituições feitas que o Bruno Lage fez, nos fez ficar no último terço do campo e tivemos que baixar as linhas porque era importante proteger os dois avançados que eles tinham. Acabamos tomando um gol por infelicidade, onde a bola desvia no Halter, tirando o nosso goleiro da jogada”.

Ânimo com o resultado?

Ao ser questionado se o jogo deu um ânimo a mais para ele, o treinador disse: “Animado sempre estive, e acredito muito no desempenho dos nossos jogadores porque eles têm sido fantásticos. É um time que em termos coletivos procura fazer aquilo que se treina, procura corresponder a estratégia montada, corresponder aquilo que se treina. A verdade é que por questões muito pequenas nos têm fugido os três pontos. Mas estou muito confiante e satisfeito para esta reta final e para as dificuldades que vamos ter".

O que está faltando para as vitórias virem?

“Eu acho que as coisas menores tem decidido. Costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho, e está faltando um pouco de sorte”. E completou: “Faltou um pouco de sorte, para em duas chances perigosas fazermos pelo menos uma, da forma que estávamos, nós tínhamos o jogo controlado hoje, mas acho que é isso mesmo que está faltando hoje.

Calendário

O Goiás volta a campo no próximo sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, na Serrinha, às 16h (horário de Brasília).