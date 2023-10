Athletico duela contra RB Bragantino em jogo de seis pontos pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (08), às 18h30 (horário de Brasília), Athletico e RB Bragantino medirão forças em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na Ligga Arena, casa do Rubro-Negro.

Os comandados de Wesley Carvalho sonham em voltar a zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada. Atualmente, o Furacão é o 8º colocado com 40 pontos. Pelo outro lado, o elenco treinado por Pedro Caixinha permanece na vice-liderança com 45 pontos sondados, mantendo-se vivo pela busca da ponta da tabela.

No embate pelo turno inicial, o clube do interior paulista levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Sasha e Thiago Borbas.

O Bragantino vem de boa sequência de resultados, somando cinco jogos de invencibilidade. Em contrapartida, o Furacão vem de tropeço diante do arquirrival Coritiba, porém segue há sete duelos sem ser derrotado atuando em seus domínios.

Retornos importantes para Wesley Carvalho

O meia Vitor Bueno e o atacante Pablo cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada e estão novamente à disposição do técnico interino.

Entretanto, Thiago Heleno, capitão da equipe paranaense, não poderá estar dentro das quatro linhas, pois o zagueiro terá de cumprir suspensão automática.

Segundo o GE, Erick foi poupado dos últimos treinos, tornando-se dúvida para o confronto por dores musculares na coxa esquerda. Caso a baixa do meio-campista se confirme, Hugo Moura deve assumir a vaga.

A lista de pendurados do Rubro-Negro é curta, com apenas quatro nomes: Vidal, Erick, Léo Linck e Wesley Carvalho estão com a "corda no pescoço".

Provável escalação: Bento, Bruno Peres, Cacá, Matheus Felipe, Lucas Esquivel, Fernandinho, Erick, Vitor Bueno, Bruno Zapelli, Canobbio e Pablo.

Desfalques para Pedro Caixinha

O comandante lusitano terá duas baixas confirmadas para o duelo contra o Athletico. O meia Lucas Evangelista recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Palmeiras. Além dele, o zagueiro Luan Patrick tem vínculo ativo com o Furacão, que impede o camisa 30 de atuar.

Fora os dois jogadores, o português deve mandar a campo o que tem de melhor. Entre todos os atletas relacionados para o embate, apenas três estão pendurados, são eles: Juninho Capixaba, Matheus Gonçalves e Léo Realpe.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Autoriza o árbitro...

Confira o quadro de arbitragem para a partida entre Athletico e RB Bragantino.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz - RJ

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone - RJ

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira - RJ

Quarto Árbitro: Lucas Paulo Torezin - PR

VAR: Rodrigo Nunes de Sa - FIFA|RJ