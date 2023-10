Antonio Oliveira celebra vitória do Cuiabá: "Orgulho imenso fazer 50 jogos com este clube"

Em seu 50º jogo, o técnico António Oliveira, fez o Cuiabá vencer o Coritiba no Couto Pereira, na noite desta quarta, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O português valorizou a vitória por 3 a 0."Hoje conquistamos três pontos importantes, contra um adversário difícil. Sabemos que os adversários que lutam contra o rebaixamento, principalmente numa reta final, ficam ainda mais desafiante. A luta pela sobrevivência torna as equipes ainda mais perigosas, mas acaba por ser um resultado justo. Soubemos sofrer também, é importante dentro das características desta equipe e soubemos aproveitar as oportunidade."

António Oliveira quebrou tabu do Dourado de nunca ter vencido no Couto Pereira. "É um orgulho imenso fazer 50 jogos com este clube que quando cheguei, em 2022, pouco ou nada conhecia, mas rapidamente comecei a aprender a gostar. Hoje o Cuiabá faz parte da minha vida, entrego-me de corpo e alma para aqueles que comigo trabalham, não posso esquecer deles, porque sem eles não seria nada. Principalmente também aos meus jogadores, porque são os verdadeiros artistas. Falo do meu desempenho, da minha tarefa, do meu trabalho com grande paixão, com grande amor, com grande dedicação, com uma causa que eu aprendi a gostar."

O treinador dividiu os méritos e mostrou gratidão à diretoria. " Também tenho que partilhar com o meu presidente, alguém que confia no meu trabalho. Nós vivemos naquilo que é a nossa condição profissional, mas também humana. Aquilo que ele fez para eu estar aqui hoje... eu tinha a Licença Pro (da UEFA) para terminar. Não existe ninguém que conseguisse fazer isso. Basicamente eu geri um clube à distância. Isso só faz só quem confia. Os resultados falam por si e quero chegar a mais 50, depois mais outros 50, agora o objetivo é chegar aos 75, depois aos 100 e sucessivamente."

O comandante auriverde ainda garantiu que Pitta deixaria sua marca. "Claramente eu sabia que ele ia fazer o gol. Não tenho dúvida nenhuma, acredito muito nos meus jogadores. Nós não vivemos com esta ansiedade de não ganhar fora. Nós éramos o melhor visitante no primeiro turno. Com estes oito pontos no segundo turno acho que é um belo recomeço. Nos últimos cinco jogos pontuamos em quatro vezes, só temos uma derrota. Podemos nos catapultar para outros voos, mas pés sempre no chão, nada tem que mudar. Sábado temos um jogo importantíssimo. Apelo também para nosso torcedor nos apoiar."

Sequência

A próxima partida será contra o Goiás, neste sábado, às 17h30 (de MT), na Arena Pantanal, pela 28ª rodada. O Cuiabá é o 10º colocado do Brasileirão, com 36 pontos conquistados, a seis do Vasco, primeiro time do Z-4.