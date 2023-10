Rafinha, Luciano e Alisson poderão fazer 'Lei do Ex' contra o Grêmio

Após derrota contra o Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentará o Grêmio no Morumbi neste sábado (21), às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Imortal, que também vem de uma derrota na última rodada contra o Athletico-PR dentro da Arena do Grêmio, tem uma situação mais favorável que a do Tricolor Paulista no torneio. A arma do Soberano pode estar na “Lei do Ex”.

O Grêmio ocupa a 4ª posição da tabela, tendo 44 pontos, enquanto o São Paulo está na 11ª posição com 35 pontos, apenas cinco pontos de diferença do Santos que é o primeiro colocado no Z4.

Arma do São Paulo é velha conhecida do Imortal

Atualmente, a equipe do São Paulo, tem três ex-jogadores do Grêmio sendo titulares no time comandado por Dorival Júnior: Luciano, Rafinha e Alisson. Juntos, os três são destaques importantes do Tricolor Paulista e podem fazer valer a “Lei do Ex” contra o antigo clube.

Luciano e Alisson já cravaram muito a favor do Grêmio, sendo 36 gols de Luciano e 24 de Alisson. Os jogadores também costumam dar o nome com a camisa Soberano. Enquanto o camisa 10 já fez 62 gols vestindo a camisa do São Paulo, e o camisa 07 fez 04 gols. Rafinha, por sua vez, não fez gol pelos gaúchos, mas já anotou um pelos paulistas.

Apesar de começar no banco contra o Grêmio neste sábado (21), Luciano tem aparições constantes vindo do banco e pode surpreender.

No último confronto entre Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio, o Imortal saiu com a vitória de 2 a 1, tendo gol de Reinaldo, lateral ex-são paulino. Agora, pode ser a vez do Soberano dar o troco na mesma moeda.