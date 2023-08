Flamengo x São Paulo: o que esperar da histórica decisão da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil viveu momentos de extrema emoção na última quarta-feira (16), com a definição dos classificados à grande decisão do torneio mais valioso do futebol brasileiro (em termos financeiros).

No Maracanã, o Flamengo superou os problemas internos das últimas semanas e confirmou o favoritismo para cima do Grêmio com vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro, avançando com placar agregado de 3 a 0 diante da equipe gremista que chegou a ameaçar o rubro-negro em alguns momentos.

Um pouco antes, o Morumbi viveu uma noite histórica com mais de 60 mil torcedores dentro do estádio e milhares de tricolores nos arredores durante a vitória de 2 a 0 contra o Corinthians, garantindo a virada no placar agregado com 3 a 2 no clássico Majestoso.

Com isso, o panorama está montado para uma das finais mais históricas da Copa do Brasil. De um lado, a única chance real de título na temporada para o Flamengo conseguir garantir classificação direta à fase de grupos da próxima Libertadores. Do outro, a segunda oportunidade do São Paulo conquistar um título inédito na história do clube.

Flamengo conseguirá respiro para tornar-se competitivo diante de um adversário pronto

O Flamengo enfrentou dias turbulentos com duas agressões físicas em um intervalo de um mês envolvendo jogadores do elenco. Primeiro, o ex-preparador físico Pablo Fernández acertou Pedro após vitória contra o Atlético-MG. Depois, um duelo entre Gerson e Varela deixou o uruguaio com fraturas no rosto.

Mesmo assim, a torcida demonstrou apoio ao elenco de jogadores e encheu o Maracanã com mais de 65 mil rubro-negros, com xingamentos direcionados apenas à diretoria. Dentro de campo, a equipe de Jorge Sampaoli voltou a repetir velhos problemas, com muito espaçamento sem a bola e falhas nas transições defensivas.

Além disso, a falta de objetividade nas conclusões também chamou atenção novamente, com 12 finalizações totais e apenas apenas três chutes no alvo, sem considerar a baixa quantidade de passes certos (apenas 80%).

Diante das circunstâncias, a missão do Flamengo na última noite de quarta-feira fui cumprida com a classificação, mas o rubro-negro mais uma vez voltou a repetir uma atuação coletiva deficitária. Com um mês de preparação, espera-se que o rubro-negro deposite todo o foco na decisão da Copa do Brasil e utilize os jogos do Brasileirão para ajustar aspectos táticos e estratégicos da equipe antes da decisão.

A torcida deposita as suas esperanças neste distanciamento para a final imaginando que o rubro-negro conseguirá enfim aproximar-se do ideal coletivo para ao menos demonstrar competitividade diante do adversário.

São Paulo precisa manter intensidade e ritmo para seguir desempenhando bem com Dorival

Do outro lado, o São Paulo não tem muito o que ganhar com um distanciamento tão grande para a decisão. A equipe de Dorival Júnior dominou as ações no segundo jogo e superou o Corinthians sofrendo sustos apenas na reta final, graças ao cansaço natural e às alterações de Vanderlei Luxemburgo.

Mesmo durante o momento mais difícil da partida, o goleiro Rafael destacou-se com uma sequência de grandes defesas, dando ao torcedor tricolor uma confiança definitiva de que está preparado para momentos decisivos.

Em termos de atuação, o tricolor paulista finalizou 19 vezes ao todo com sete chutes no alvo, principalmente durante o primeiro tempo onde abriu 2 a 0 com gols de Wellington Rato e Lucas. Mas o que mais chamou atenção foi a movimentação tática do ex-Tottenham, escapando da marcação adversária em diversos momentos e controlando o meio-campo.

Além do campo, é necessário também destacar o ambiente extracampo com uma incrível festa da torcida dentro e fora do Morumbi, em uma das noites mais memoráveis da história do clube, justamente pela ambição da conquista do único título remanescente na galeria de troféus.

Naturalmente, o distanciamento para os jogos finais tende a favorecer o Flamengo, pois o rubro-negro possui muita margem/potencial de aprimoramento do que o São Paulo. No entanto, o entrosamento cada vez maior de Lucas com a equipe titular e uma melhora no condicionamento físico de James Rodríguez podem complicar ainda mais a missão rubro-negra de tentar arrancar o favoritismo tricolor nesta decisão.

Datas

As finais da Copa do Brasil ocorrerão nos dias 17 e 24 de setembro, em duas tardes de domingo. A CBF ainda não anunciou a data do sorteio dos mandos de campo, mas certamente o "fator casa" será um peso considerável para a equipe que conseguir decidir diante de sua torcida.