Renato Gaúcho reclama da falta de tempo para treinamentos na reta final do Brasileirão

Em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o Grêmio fez uma péssima partida diante do São Paulo e acabou derrotado por 3 a 0 neste sábado (21), no Morumbi.

Os gols do time paulista foram marcados pelo meia Michel Araújo, o volante Pablo Maiae o atacante Luciano.

Durante a coletiva, o técnico Renato Gaúcho lamentou o péssimo resultado, mas justificou, pela falta de tempo de treinamentos. "A gente não tem tempo para treinar, a sequência de jogos está intensa. Nós precisamos conversar e treinar dentro do tempo que é possível."

O treinador também fez questão de blindar o seu elenco, além de assumir a sua culpa pelos desempenhos recentes da equipe. "Todos tem sua parcela de culpa. Não adianta neste momento chutar o balde. Eu sempre vou defender meu grupo, se tiverem que me culpar, podem culpar. Não tem problema... O futebol muda muito rapidamente. Eu ainda não parei para pensar no meu futuro. Meu objetivo agora é colocar o Grêmio na Libertadores... Hoje ninguém é bom no Grêmio, daqui a pouco voltamos a vencer e as coisas mudam."

Ele também fez questão de ressaltar o momento de reestruturação que o clube vive, após subir da Série B no ano passado. "O torcedor quer ganhar, e eu também quero. Mas tem horas que é preciso ver a realidade. Nós baixamos a folha salarial em quase 5 milhões, e ainda sim estamos brigando na parte de cima. Estamos em um ano de reconstrução, vindo da segunda divisão."

Por fim, ele deixou um mistério sobre sua permanência para 2024. "A minha permanência no Grêmio não depende somente de mim. Pode ser que o Grêmio não queira que eu fique... O ano que vem vai ser diferente, o clube não vai iniciar o ano somente pagando contas."

E agora, qual a situação do Grêmio?

Agora, o Tricolor precisa juntar os cacos rapidamente para se recuperar no campeonato, já que vem de três derrotas seguidas. O próximo duelo será diante do Flamengo, na próxima quarta-feira (25), às 21h30, em casa.